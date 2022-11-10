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'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

10.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte ünlü bir spor markasının reklam filminde kıllı bacaklarıyla yer aldığı için tecavüz tehditleri alan Arvida Byström, şimdilerde çıplak pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. İddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam eden İsveçli modelin pozlarına yorum yağıyor.

'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Kıllı bacakları nedeniyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Arvida Byström, cesur Instagram paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Geçmişte rol aldığı bir reklam filminde kıllı bacakları nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen İsveçli model, kalıplaşmış güzellik standartlarını yıkmak için her şeyi yapıyor.

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Sosyal medyada birçok destekçisi bulunan Byström, koltukaltı ve bacak kıllarını sergilemeyi tercih ediyor.

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

31 yaşındaki manken, kıllı gezdiği için tecavüz tehditleri aldığını Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Fotoğrafçılık ve müzisyenlik de yapan Arvida Byström, şimdilerde Stockholm'de yaşıyor.

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Çıplak pozlarıyla adından söz ettiren Byström, çeşitli nesneler ve sembollerle paylaşımlarına sansür uyguluyor.

'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Eşcinsel model Arvida Byström, sanat yönetmeni Tarayn Sanders ile aşk yaşıyor.

'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Kıllı bacakları yüzünden tecavüz tehdidi almıştı! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu


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