'Kıllarım yüzünden tecavüz tehdidi alıyorum' demişti! Çıplak pozlarıyla meydan okudu

Kıllı bacakları nedeniyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Arvida Byström, cesur Instagram paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Geçmişte rol aldığı bir reklam filminde kıllı bacakları nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen İsveçli model, kalıplaşmış güzellik standartlarını yıkmak için her şeyi yapıyor.

Sosyal medyada birçok destekçisi bulunan Byström, koltukaltı ve bacak kıllarını sergilemeyi tercih ediyor.

31 yaşındaki manken, kıllı gezdiği için tecavüz tehditleri aldığını Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.

Fotoğrafçılık ve müzisyenlik de yapan Arvida Byström, şimdilerde Stockholm'de yaşıyor.

Çıplak pozlarıyla adından söz ettiren Byström, çeşitli nesneler ve sembollerle paylaşımlarına sansür uyguluyor.

Eşcinsel model Arvida Byström, sanat yönetmeni Tarayn Sanders ile aşk yaşıyor.



