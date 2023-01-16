Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Los Angeles'ta gerçekleşen Altın Küre Ödül Töreni'nden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan Selena Gomez, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Selena Gomez'in cesur stiline kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Psikolojik sorunlarla mücadele ettiği konuşulan Selena Gomez'in bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı iddia edilmişti.

Sessizliğini bozan Selena Gomez, daha iyi olduğunu ve tatilde keyfine baktığını söyledi.

Selena Gomez, bir dönem ünlü şarkcıı Justin Bieber ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber'in zaman zaman Selena Gomez'in kapısına kadar gittiği ancak eli boş döndüğü konuşuluyor.



