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Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

16.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde kilo aldığı konuşulan dünyaca ünlü oyuncu Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni sonrası dostlarıyla eğlendi. 'Televizyon dizisinde en iyi kadın oyuncu' seçilen Selena Gomez, partiye göğüs dekolteli elbisesiyle katıldı.

Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Los Angeles'ta gerçekleşen Altın Küre Ödül Töreni'nden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan Selena Gomez, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu

Selena Gomez'in cesur stiline kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu

Psikolojik sorunlarla mücadele ettiği konuşulan Selena Gomez'in bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı iddia edilmişti.

Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Sessizliğini bozan Selena Gomez, daha iyi olduğunu ve tatilde keyfine baktığını söyledi.

Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Selena Gomez, bir dönem ünlü şarkcıı Justin Bieber ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber'in zaman zaman Selena Gomez'in kapısına kadar gittiği ancak eli boş döndüğü konuşuluyor.

Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Kilo aldığı söylenen Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı


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