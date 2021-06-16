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  4. Kilo aldırdığını sandığımız makarna tarifi doğru hazırlandığında öyle yararları var ki...

Kilo aldırdığını sandığımız makarna tarifi doğru hazırlandığında öyle yararları var ki...

16.06.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna, karbonhidrattan zengin besin değerleri nedeniyle zararlı olduğu düşünülerek tüketilmek istenmeyebilir. Ancak içinde nişastanın yüzde 40'ı vücut tarafından emildiğinden zarardan çok yarar sağlar. Özellikle gün içinde enerji harcayan kişilerin rahatlıkla tüketebileceği bir yemektir. Peki makarnayı nasıl hazırlamak gerekir? İşte Uzman Diyetisyen Gizem Keservuran'ın anlatımıyla besin değerlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için makarna hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler...

Makarna, İtalyan usulü (az pişmiş), yağsız pişirilmişse, öğle yemeği için güzel bir alternatif olabilir. Bu makarnayı özellikle spor yapan çocuklar ve yetişkinler mutlaka tüketmelidir.

Domatesli, kıymalı, yoğurtlu soslarla tüketilebilir. İçinde protein olması sanılanın aksine daha yararlı olur.

Günümüzde tam tahıllı unlardan makarnalar satılmaktadır. Mutfakta bu tip makarnalar tercih edebilirsiniz. Ancak makarna hazırlarken katı yağ ile yapılan makarna tariflerinden uzak durmalıyız.

MAKARNANIN FAYDALARI NELERDİR?

  • İçinde yoğun miktarda vitamin ve mineral bulunur.
  • İçindeki yağ bileşenleri ve linoleik yağ asidi ile kolesterolü düşürür.
  • Karbonhidrattan zengin olduğundan kana daha yavaş karışır. Bu da kişinin tok kalmasını sağlar.
  • Vücuda enerji veren makarna, metabolizmada hızla enerjiye dönüşme özelliği taşır.
  • Kepekli ve tam buğday unundan hazırlanan makarnalar sanılanın aksine kilo aldırmaz. Hatta diyet listelerinde bile yer alır.
  • Kalp damar ve şeker hastalıklarına yakalanma riski azalır.
  • Hazmı kolaylaştırıcı özelliği vardır.
  • Bol miktarda aminoasit ve protein içeren makarna, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
  • Kabızlık probleminde de yardımcıdır.
  • B1 ve B2 vitaminlerini içerir.
  • Sindirimi kolay olur, vücutta kolay sindirilir.
  • Çok az miktarda yağ içerir.

MAKARNA BESİN DEĞERLERİ

100 gram makarna sade pişirildiğinde 158 kcal kaloriye denk gelir. 1 porsiyon yani 50 gram makarna sade pişirildiğinde ise 79 kalori olur.

100 gram sade makarna için besin değerleri:

  • Kalori 158 kcal
  • Karbonhidrat 31 g
  • Lif 2 g
  • Protein 6 g
  • Yağ 0.93 g
  • Kolesterol 0 mg
  • Sodyum 1 g
  • A Vitamini 0 IU
  • C Vitamini 0 mg
  • Potasyum 44 mg
  • Kalsiyum 7 mg
  • Demir 1 mg


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