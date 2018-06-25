Kilo verdiren smoothie tarifleri

Antrenman sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

Antrenman yapıldıktan sonra yapılacak en büyük hata beslenmenizi ertelemenizdir. Çünkü kaslarınızda bir enerji birikir, bu enerji en hızlı şekilde antrenmandan 1 saat sonra temizlenir. Bu nedenle spor sonrası 30-45 dakika içerisinde besin takviyesi yapmanızdır. Alacağınız bu ek besin değerleri ile vücudunuzun kas gücü üretme kapasitesini arttırabilirsiniz.

Antrenman sonrası alacağınız besinlerden biri muzdur. Muz lifli bir besindir ve sindirimi oldukça kolaydır. Aynı zamanda vücudunuza potasyum desteği de sağlar. Bunun dışında antrenman sonrası kivide tüketilebilir. Kivi antioksidan özellikli bir besindir ve içerisinde C vitamini bulunur.

Smoothie hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktalar

Hazırlayacağınız smothienin doku onarımına yardım edecek antioksidanları içermesi gerekmektedir. C vitamini ve E vitamini bu noktada doğru seçeneklerdendir. Elektrolitleri dengede tutması amacıyla potasyum desteği de almalısınız. Ayrıca protein üretim süreci açısından da protein tozlarının içerisinde bulunan aminoasitlere gereksinim vardır. Bu noktada protein tozu kullanımı sizin kendi tercihinizdir. Protein tozu kullanılmayacaksa aminoasit gereksinimini karşılayan farklı besin grupları tariflere eklenmelidir. Bu nedenle ister içerisinde protein tozu bulunan tarifleri dener, isterseniz de protein desteğini farklı besinlerden karşılayan tarifleri deneyebilirsiniz.