YEMEK

Kilo verdiren smoothie tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir yaşam için beslenme ve spor oldukça önemlidir. Özellikle sporu hayatınıza katmış ve beslenme düzeninizi buna uygun olarak ayarlıyorsanız sağlıklı bir yaşamın kapısını çalmışsınız demektir. Peki spordan sonra tatlı bir geçişle beslenme düzeninize yardım edebileceğinizi bilseydiniz ne yapardınız? İşte size spordan sonra içebileceğiniz enerji dolu smoothies tarifleri.

Kilo verdiren smoothie tarifleri

Antrenman sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

iStock-849082430

Antrenman yapıldıktan sonra yapılacak en büyük hata beslenmenizi ertelemenizdir. Çünkü kaslarınızda bir enerji birikir, bu enerji en hızlı şekilde antrenmandan 1 saat sonra temizlenir. Bu nedenle spor sonrası 30-45 dakika içerisinde besin takviyesi yapmanızdır. Alacağınız bu ek besin değerleri ile vücudunuzun kas gücü üretme kapasitesini arttırabilirsiniz.
Antrenman sonrası alacağınız besinlerden biri muzdur. Muz lifli bir besindir ve sindirimi oldukça kolaydır. Aynı zamanda vücudunuza potasyum desteği de sağlar. Bunun dışında antrenman sonrası kivide tüketilebilir. Kivi antioksidan özellikli bir besindir ve içerisinde C vitamini bulunur.

Smoothie hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktalar

iStock-811329498

Hazırlayacağınız smothienin doku onarımına yardım edecek antioksidanları içermesi gerekmektedir. C vitamini ve E vitamini bu noktada doğru seçeneklerdendir. Elektrolitleri dengede tutması amacıyla potasyum desteği de almalısınız. Ayrıca protein üretim süreci açısından da protein tozlarının içerisinde bulunan aminoasitlere gereksinim vardır. Bu noktada protein tozu kullanımı sizin kendi tercihinizdir. Protein tozu kullanılmayacaksa aminoasit gereksinimini karşılayan farklı besin grupları tariflere eklenmelidir. Bu nedenle ister içerisinde protein tozu bulunan tarifleri dener, isterseniz de protein desteğini farklı besinlerden karşılayan tarifleri deneyebilirsiniz.

İçerisinde protein tozu bulunan smoothies tarifleri

• Dutlu smoothie

iStock-839497302

300 ml su, buzlu yeşil çay veya tercih edilecek süt (badem, yağlı, yağsız)
2 kaşık vanilya veya çilek aromalı protein tozu
2 avuç dut (taze veya dondurulmuş olabilir)
5 ceviz
100 gram sade yoğurt (vegan alternatifi de olabilir)
Tüm malzemeleri birleştirin ve 1 dakika boyunca karıştırın. Afiyet olsun.

Eğer tarifte taze meyve kullanmış iseniz buz eklemeyi unutmayın. Karbonhidrat desteği istiyorsanız tarife çiğ yulaf ekleyebilirsiniz.

• Kahve ve fıstıklı smoothie

250 ml süt(inek veya badem sütü olabilir)
100 ml soğutulmuş espresso
2 kaşık çikolata aromalı protein tozu
1 avuç ıspanak
2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Tüm malzemeleri birleştirin ve 1 dakika boyunca karıştırın. Afiyet olsun.
İçerisine ekstra tat katmak istiyorsanız üzerine öğütülmüş fıstık ve rendelenmiş çikolata koyabilirsiniz.

• Vanilya ve balkabaklı smoothie

iStock-857544788

300 ml su, hindistancevizi suyu veya tercih ettiğiniz süt (badem, yağlı, yağsız vs.)
2 kaşık vanilya aromalı protein tozu
1 avuç ezilmiş balkabağı
5 ceviz
1 avuç yulaf

Tüm malzemeleri birleştirin ve 1 dakika boyunca karıştırın. Afiyet olsun.

• Çilek ve muzlu smoothie

iStock-483467404

300 ml su, hindistancevizi suyu veya tercih ettiğiniz süt (badem, yağlı, yağsız)
2 kaşık çilek aromalı protein tozu
1 muz
1 avuç çilek
1 avuç ıspanak
5 ceviz
Tüm malzemeleri birleştirin ve 1 dakika boyunca karıştırın. Afiyet olsun.

Taze meyve kullanmış iseniz buz ekleyebilirsiniz. Karbonhidrat desteği istiyorsanız içerisine çiğ yulaf veya protein desteği istiyorsanız yoğurt ekleyebilirsiniz.

• Muzlu ve hurmalı smoothie

200 ml az yağlı süt
½ adet muz
3 adet hurma
2 adet bütün ceviz
10 gram yulaf kepeği
Hurmaların çekirdeklerini çıkartın ve küp küp doğrayın. Ardından cevizleri küçük parçalar halinde kırın ve tüm malzemeleri birleştirin. Malzemeler yoğun kıvam alana kadar çekin. Afiyet olsun.

Zencefilin kabuğunu soyun ve küçük parçalara bölün. Elmaların çekirdekli kısımlarını çıkartın ve sıcak suda demlediğiniz yeşil çay yapraklarını kenara alın ve soğumaya bırakın. Ardından tüm malzemeleri birleştirin ve blenderda çekin. Afiyet olsun.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
smoothie tarifi snoothie nedir spordan sonra içilecek smoothie tarifleri spordan sonra ne içilmeli sağlıklı atıştırmalıklar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Neden uyanır uyanmaz ılık su içmelisiniz?

Neden uyanır uyanmaz ılık su içmelisiniz?

Kilo verdiren smoothie tarifleri

Kilo verdiren smoothie tarifleri

Sakatat tüketmek faydalı mı yoksa zararlı mı?

Sakatat tüketmek faydalı mı yoksa zararlı mı?

Kullanılmış çay poşetlerini atmayın!

Kullanılmış çay poşetlerini atmayın!

İlginizi Çekebilir

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Sarımsağın 10 şaşırtıcı faydası

Sarımsağın 10 şaşırtıcı faydası

Duyduk duymadık demeyin! Sadece bir malzemeyle dişleriniz ışıl ışıl parlasın

Duyduk duymadık demeyin! Sadece bir malzemeyle dişleriniz ışıl ışıl parlasın

Şaka değil gerçek: Aç karna içtiğinizde 3 günde 5 kilo verdiriyor

Şaka değil gerçek: Aç karna içtiğinizde 3 günde 5 kilo verdiriyor

Canan Karatay diyeti nedir?

Canan Karatay diyeti nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakatat tüketmek faydalı mı yoksa zararlı mı?

Sakatat tüketmek faydalı mı yoksa zararlı mı?

Neden uyanır uyanmaz ılık su içmelisiniz?

Neden uyanır uyanmaz ılık su içmelisiniz?

Kullanılmış çay poşetlerini atmayın!

Kullanılmış çay poşetlerini atmayın!

En doğal afrodizyak! Koklayınca hem erkeklerde hem kadınlarda libido artırıyor

En doğal afrodizyak! Koklayınca hem erkeklerde hem kadınlarda libido artırıyor

Ne gerek var bunlara! Görünce sinirlerinizi altüst edecek 10 fotoğraf

Ne gerek var bunlara! Görünce sinirlerinizi altüst edecek 10 fotoğraf

Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.