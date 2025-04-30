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Kilo vermek isteyenlerin yaptığı 5 büyük hata! Uzmanlar açıklıyor

Sağlıklı kilo vermek isteyen bireylerin kendi vücut yapılarına uygun bir diyet programı uygulamaları ve düzenli bir şekilde egzersiz yapmaları gerekir. Fakat, zayıflamak için isteyip de her şeyi uygulamalarına rağmen kilo vermekte zorlanan kişiler de mevcuttur. Bu noktada bazı günlük yaşam alışkanlarının değiştirilmesi gerekebilir.

Kilo vermek isteyenlerin yaptığı 5 büyük hata! Uzmanlar açıklıyor
Defne Vera Şahin

Kilo vermek isteyen pek çok insan daha hızlı bir biçimde sonuç almak için bazı yanlışlara sürüklenebilir. Fark etmeden yapılan bu hatalar metabolizmanın durmasına sebep olabilir ve kilo verme sürecini yavaşlatabilir. Bilindiği üzere kilo kaybı metabolizma hızına göre farklılık gösterebilir. Bazı durumlarda diyet ve egzersiz planı uygulansa bile kilo vermek o kadar da kolay olmayabilir. Günlük yaşam rutinlerinde farkında olmadan yapılan hatalar kilo verme sürecini baltalayabilir. Bu noktada kilo verme sürecinde yapılan hatalar sıklıkla merak edilir.

Kilo vermek isteyenlerin yaptığı 5 büyük hata!

1. Öğün geçirmek

Zayıflamak için birçok kişinin öğünleri boş geçtiği bilinmektedir. Bilhassa kahvaltı öğününün atlandığı sıklıkla görülür. Bunun nedeni birçok insanın öğün atlandığı zaman daha hızlı kilo vereceğini düşünmesidir. Fakat bu oldukça hatalı bir davranış şeklidir. Bu şekilde kilo veriliyormuş gibi gözükse de daha az kalori alındığı için metabolizma durur. Metabolizmanın durması ise kilo verme hızını yavaşlatır hatta kilo aldırmaya başlatır.

2. Su içmemek

Bazı insanlar su içince ödem oluştuğu düşüncesine kapılarak fazla su tüketmek istemezler. Tam tersi mevcut ödemi gidermek için su içmek gerekir. Uzmanlara göre kilo başına 30 ml su içilmelidir. Dolayısıyla 60 kilo olan bir kişi, gün içerisinde 1.8 litre su içmelidir. Yeterli miktarda su içilmemesi hem metabolizmayı hem de sindirim sistemini yavaşlatır.

3. Porsiyonlara ve pişirme usullerine dikkat etmemek

Birçok insan porsiyon miktarını ayarlamaz. Diyet listelerinde sıklıkla bol salata yenmesi gerektiği söylenir. Fakat bol salata denildiğinde bu oran bir kaseyi geçmemelidir. Örneğin, yarım kilo domates yenirse doğal olarak kilo alınır. Öte yandan diyet programında kırmızı et varsa bu ızgara şeklinde pişirilmelidir. Fakat bunun yerine aynı oranda döner tüketilirse bu hatalı bir beslenme şekli olur.

4. Diyet ürünlerle zayıflamaya çalışmak

Diyete uygun olduğu düşünülen bir paket bisküvi tüketildiği takdirde bir çikolata ile aynı miktarda kalori alımı gerçekleşebilir. Diyet olduğu düşünülen gıdalarda da porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Örneğin, yoğurt sade tüketilmelidir, meyveli yoğurt daha fazla kalori alımına neden olacaktır.

5. Bilinçsizce diyet yapmaya çalışmak

Diyet programına başlamadan önce mutlaka bir dahiliye uzmanına başvurulmalı ve kan tahlili yapılmalıdır. Bu kontrollerden geçtikten sonra bir beslenme ve diyet uzmanına gidilmelidir. Herhangi bir uzman yardımı olmadan sağlıklı bir şekilde kilo vermek oldukça zordur. Zira kişinin ihtiyacı olan kalori miktarı ve besin maddeleri ancak bu şekilde tespit edilebilir.

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