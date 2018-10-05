MAGAZİN

Kilolarıyla çok konuşulan Rihanna'nın son hali olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Müzik kariyerine bir süre ara veren, kozmetik ve moda dünyasında adından söz ettiren Rihanna, Fenty Beauty’nin 1. yılını Sidney’de kutladı. Son zamanlarda şişmanladığı için eleştirilen Ri-Ri verdiği kilolar yeni albüm hazırlığı olarak yorumlandı

Kilolarıyla çok konuşulan Rihanna'nın son hali olay oldu

Rihanna, sahibi olduğu kozmetik markası Fenty Beauty’nin birinci yılını kutladı.

30 yaşındaki şarkıcı, Avustralya’nın Sidney şehrindeki bir mağazada düzenlenen organizasyonda, yılan desenli siyah beyaz Versace elbise tercihiyle göz kamaştırdı.

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Hayranları, Ri- Ri'yi görebilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Markasının başarısıyla gurur duyduğu her halinden belli olan güzel şarkıcı her zamanki gibi güler yüzlüydü.

Bir hayli kilo verdiği gözden kaçmayan şarkıcının, sahnelere dönmek için hazırlandığı öne sürüldü.

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rihanna şarkıcı Rihanna Rihanna kilo

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