Kilolarıyla çok konuşulan Rihanna'nın son hali olay oldu

Rihanna, sahibi olduğu kozmetik markası Fenty Beauty’nin birinci yılını kutladı.

30 yaşındaki şarkıcı, Avustralya’nın Sidney şehrindeki bir mağazada düzenlenen organizasyonda, yılan desenli siyah beyaz Versace elbise tercihiyle göz kamaştırdı.

Hayranları, Ri- Ri'yi görebilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Markasının başarısıyla gurur duyduğu her halinden belli olan güzel şarkıcı her zamanki gibi güler yüzlüydü.

Bir hayli kilo verdiği gözden kaçmayan şarkıcının, sahnelere dönmek için hazırlandığı öne sürüldü.

