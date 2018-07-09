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Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Bir tatlı kaşığı sadece 100 TL olan arı sütü doğanın bize sunduğu bir mucize... Dünyanın en pahalı sütü olarak bilinen arı sütü ömre ömür katıyor.

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

Merhem olarak kullanılan arı sütü cilt problemlerinin bir numaralı ilacı. Kozmetik sektörünün baş tacı olan bu süt cilt hastalıklarının tedavisinde en çok tercih edilen ürünlerden.

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40-50 kovandan bir sezon boyunca ancak 1 kilogram kadar üretim yapılabiliyor. Arı sütünü 5 derece gibi normal bir buzdolabı sıcaklığında 2-3 ay boyunca saklayabilirsiniz. Daha uzun saklanması gerekiyorsa sıfırın altında 17 derece buzluk kullanılmalı.

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Isı ve ışığa karşı duyarlu olan arı sütünü saklamadan erken bir şekilde tüketilmeli.

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Genç işçi arıların ürettiği arı sütü, kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatır. Yapılan çalışmalarda kanser riski bulunan hastalarda kanser oluşumunu engellediği tespit edilmiştir.

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Arı sütü bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir doğal kaynaktır.

Kısırlık sorunu olan çiftler üzerinde yapılan çalışmalarda arı sütünün hücre yenileyici özelliği ile erkekte sperm sayısını artırdığı, damar yapısını güçlendirdiği, hormonal yapıyı düzenleyerek erkekten kaynaklanan sorunlarda çocuk sahibi olmayı kolaylaştırdığı, kadınlarda da rahimden kaynaklanan sıkıntıları giderip çiftlerin çocuk sahibi olmalarına yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

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Balgam söktürücü etkisi vardır. Üst solunum yolları enfeksiyonu için kullanılır.

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini hızlandırır.

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