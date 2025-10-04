YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70'i ithal edilen 'Kırmızı Reishi' mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor...

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hükümlülerin meslek edinmelerine yönelik başlatılan kurslar kapsamında önemli bir üretim başarısına imza atıldı. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü çerçevesinde düzenlenen 'Mantar Yetiştiriciliği Kursu' ile hükümlüler, tıbbi ve ekonomik değeri yüksek olan Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70'i ithal edilen 'Kırmızı Reishi' mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor...

Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere yönelik verilen kurslar sürüyor. Adana kebabından, kilim dokumacılığına kadar bir çok kurs verilen cezaevinde, şimdide mantar üretimine başlandı.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 1

Kurumda, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında, hükümlülere yönelik 'Mantar Yetiştiriciliği Kursu' düzenlendi.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 2

'KIRMIZI REİSHİ' MANTARI

Mantar yetiştiriciliği kursu çerçevesinde hükümlüler hem öğrendi hem de kilogramı 15 bin TL'ye kadar satılan ve kütüklerde yetiştirilen 'Kırmızı Reishi' mantarı üretti.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 3

Ceza infaz kurumunda bölgede ilk kez denen 6 kütükte yapay iklimlendirme ile üretilen mantarın ilk hasadından 3,5 kilogram ürün elde edildi. Hasadı da hükümlüler ile birlikte kurumun yönetimi birlikte gerçekleştirdi. İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kursa katılan 51 hükümlü eğitimlerini de başarıyla tamamladı.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 4

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 5

"YÜZDE 70'İ İTHAL EDİLEN MANTARI YETİŞTİRMEYİ BAŞARDIK"

Kursun uygulama kısmında usta öğretici olarak görev alan mantar üreticisi Yasin Soylu, "Biz deneme amaçlı Kırmızı Reishi mantarını kütük kültüründe yetiştirdik. Tamamen yerli bir üretim oldu ve hasat aşamasına geldik. Normalde yüzde 70'i ithal edilen bu ürünü burada yetiştirmeyi başardık. 40 günlük süreçte yapay iklimlendirme ile üretimi sağladık. Hükümlülerimiz tüm aşamaları kendi elleriyle yaptı" dedi.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 6

KİLOGRAMI 15 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

6 kütükten 3,5 kilogram ürün elde ettiklerini anlatan Soylu, "Bu kütüklerden 10 yıl boyunca verim almak mümkün. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda Reishi mantarının kanserle mücadelede kullanıldığı biliniyor. Toz halinde günde 6 gram tüketiliyor. 100 gramlık paketi bin 500 TL, kilosu ise 15 bin TL'ye kadar değer buluyor. Bu da ürünün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 7

"MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ATÖLYE KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kozan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Selçuk Alan ise kurumun üretim alanlarının genişletileceğini söyledi. Alan, "Kırmızı Reishi mantarı, istiridye ve kültür mantarının deneme üretimlerini başarıyla yaptık. 51 hükümlüye eğitim verdik, yeni açacağımız 2 kursla 27 hükümlüye daha eğitim vereceğiz. Cezaevimizde ayrıca kilim ve Adana kebap atölyeleri de var. Şimdi mantar yetiştiriciliği için özel atölyeler kurmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız, hükümlülerin meslek edinmesini veya mevcut mesleklerini geliştirmelerini sağlamak" diye bilgi verdi.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 8

Kırmızı Reishi mantarının bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, meme ve akciğer kanserine, böbrek ile damar sisteminde oluşan problemden, prostata, saç köklerinin güçlenmesinden, kolesterolün düzenlenmesine kadar bir çok alanda fayda sağladığı belirtildi.

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 9

Kilosu 15 bin TL! Hükümlüler yüzde 70 i ithal edilen Kırmızı Reishi mantarını yetiştirdi: Faydaları saymakla bitmiyor... 10

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gezegen sağlığı diyeti: 40 bin ölüm önlenebilir!Gezegen sağlığı diyeti: 40 bin ölüm önlenebilir!
40 yıl hatır bırakan Türk kahvesi müzesi40 yıl hatır bırakan Türk kahvesi müzesi

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adana mantar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.