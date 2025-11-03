YEMEK

Kilosu 300 TL... Zeytinin en doğal hali, iklimin doğal hediyesi: Karaburun Furma Zeytini

İzmir’in Karaburun ilçesinde, doğallığı ve benzersiz aromasıyla öne çıkan Furma Zeytininin hasadı başladı. Bölgenin sıcak gündüzleri ve çiğ düşen serin geceleri sayesinde hiçbir işleme gerek kalmadan dalında olgunlaşan bu özel zeytin türü, Karaburun’un kendine özgü ikliminin doğal bir armağanı olarak biliniyor. Özellikle Kösedere, Eğlenhoca ve İnecik köylerinde yoğun olarak yetiştirilen Furma Zeytini, bu yıl üreticisine kazanç sağlıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, bölgenin iklim şartına bağlı olarak kendiliğinden olgunlaşan, ilçenin eşsiz lezzeti Furma Zeytini hasadı heyecanı yaşanıyor.

Kilosu 300 TL... Zeytinin en doğal hali, iklimin doğal hediyesi: Karaburun Furma Zeytini 1

FURMA ZEYTİNİ NEREDE YETİŞİYOR?

Karaburun, sadece turizmi ile değil her yıl sonbahar aylarında doğanın sunduğu eşsiz bir lezzet olan Furma Zeytini ile ilgi dikkat çekiyor. Özellikle Kösedere, Eğlenhoca ve İnecik köylerinde yoğun olarak yetişen bu zeytin türü, tüm Karaburun yarımadasında kendiliğinden olgunlaşmasıyla ilgi görüyor.

Kilosu 300 TL... Zeytinin en doğal hali, iklimin doğal hediyesi: Karaburun Furma Zeytini 2

İKLİMİNİN DOĞAL BİR HEDİYESİ

Furma zeytininin oluşumu, gündüz sıcak, gece ise çiğ düşen Karaburun ikliminin doğal bir hediyesi olarak biliniyor. Bu özel şartlar sayesinde zeytin, dalında olgunlaşarak hiçbir işlem görmeden, taze haliyle tüketilebiliyor.

Kilosu 300 TL... Zeytinin en doğal hali, iklimin doğal hediyesi: Karaburun Furma Zeytini 3

PERAKENDE SATIŞTA 400-450 TL

Bu yıl köylerde 250-300 TL arasında alıcı bulan Furma Zeytini, perakende satışta 400-450 TL civarında tüketiciyle buluşuyor. Doğallığı ve katkısız yapısı nedeniyle özellikle şeker ve tansiyon hastalarının tercih ettiği bu zeytin çeşidi, sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Kilosu 300 TL... Zeytinin en doğal hali, iklimin doğal hediyesi: Karaburun Furma Zeytini 4

Karaburun'un geleneksel ürünlerinden biri haline gelen Furma Zeytini, hem yerel üreticiye kazanç sağlıyor hem de doğal gıdaya yönelen vatandaşlar için sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Öte yandan, bu sene ilçe genelinde yaklaşık 7-8 ton civarında rekolte bekleniyor.

Kilosu 300 TL... Zeytinin en doğal hali, iklimin doğal hediyesi: Karaburun Furma Zeytini 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

