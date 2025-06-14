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Kilosu 43 Dolar'dan Türkiye'den kapış kapış gitti! Milyonlarca dolar ödediler

Türkiye'den geçen yıl toplam 2,6 milyon dolarlık kurbağa ihracatı yapılırken, en büyük payı işlenmiş ve şişe takılmış halde satılan kurbağa bacağı aldı. Kilogram fiyatı bütün kurbağada 13,3 dolar seviyesindeyken, kurbağa bacağı İtalya'da 43 dolara kadar ulaştı. Ana pazarlar Fransa ve İtalya oldu.

Kilosu 43 Dolar'dan Türkiye'den kapış kapış gitti! Milyonlarca dolar ödediler
Çiğdem Sevinç

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl taze veya soğutulmuş kurbağa ihracatı 2 milyon 653 bin 705 dolar ve 122 bin 199 kilogram oldu.

Kurbağanın en çok bacağı ilgi gördü. Kurbağa bacağı ihracatı 72 bin 471 kilogram olarak gerçekleşti. 1 milyon 988 bin dolar döviz girdisi sağlanan kurbağa bacağının kilogramı ortalama 27,4 liradan satıldı. En fazla kurbağa bacağı alan ülke 45 bin 265 kilogram ve 1 milyon 203 bin 707 dolarla Fransa olurken, bu ülkeyi 24 bin 492 kilogram ve 691 bin dolarla İtalya izledi.

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İsviçre, 66 bin 403 dolarlık 1860 kilogram, ispanya 26 bin 898 dolarlık 850 kilogram kurbağa bacağı aldı.

Kurbağanın bütün olarak ihracatı ise 49 bin 728 kilogram ve 665 bin 693 dolar oldu. Kilogram başına kurbağa ihracatı ise 13,3 dolar olarak gerçekleşti.

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EN ÇOK İTALYA İTHAL ETTİ

Bütün halinde kurbağayı en çok 21 bin 420 kilogram ve 279 bin 211 dolarla İtalya, 16 bin 548 kilogram ve 202 bin 888 dolarla Arnavutluk, 11 bin 760 kilogram ve 183 bin 593 dolarla Fransa ithal etti.

Kurbağa bacağı ihracatı bu yılın ocak-nisan döneminde ise 682 bin 362 dolar olarak gerçekleşti. 19 bin 782 kilogram ürünün satıldığı yılın 4 ayında kurbağa bacağının kilosu ortalama 34,5 dolara ihraç edildi.

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Fransa'nın ilk 4 ayda geçen yıla göre kurbağa bacağındaki Türkiye'den ithalatı yüzde 39 artışla 16 bin 196 kilogram ve değer olarak da yüzde 36,5 artışla 529 bin dolara çıktı. Fransa'nın kilogram ortalama fiyatı 32 dolar olarak gerçekleşti.

KİLO BAŞINA 43 DOLAR

İtalya ise 145 milyon 526 dolarlık 3 bin 392 kilogram kurbağa bacağı satın aldı. İtalya'ya ihracatta ise kilogram başına yaklaşık 43 dolarlık bir fiyat oluştu.

Yılın 4 ayında kurbağa ihracatı ise 37 bin 140 dolarlık 2428 kilogram oldu. Bunda da kilogram başına ihracat 15,2 dolar olarak gerçekleşti.

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İŞLENİP ŞİŞLERE TAKILIYOR

Kurbağa bacağı (kurbağa budu) Türkiye'den genellikle işlenip şişlere takılmış halde ihraç ediliyor. Kurbağalar bütün halinde ise canlı, taze veya dondurulmuş olarak satılıyor.

Kurbağa ve bacağında ana pazar Fransa ve ardından İtalya olarak öne çıkıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kurbağa
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