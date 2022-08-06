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Kim Kardashian 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

06.08.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene ilişki yaşamaya başlayan Kim Kardashian ve Pete Davidson, yoğun iş tempolarından dolayı birbirine zaman ayıramadıkları için ayrılık kararı aldı.

Kim Kardashian 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

41 yaşındaki dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, Kanye Vest ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kendisinden 13 yaş küçük Pete Davidson ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten kötü haber geldi.
Ekran Alıntısı

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDAN DOLAYI AYRILDILAR

9 aydır aşk yaşayan çift, yoğun iş tempolarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı. People'a özel açıklama yapan bir kaynak, çiftin bu hafta yollarını ayırdıklarını belirterek "Ayrılmalarının bir nedeni de yoğun programlarıydı. İkisi de sürekli seyahat ediyor ve zordu" dedi.
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DAVIDSON: ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM

Geçtiğimiz günlerde bir talk show programına konuk olan 28 yaşındaki Pete Davidson, "Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim. Tam bir aile insanıyım" diyerek baba olmak istediğini duyurmuştu.

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Kim Kardashian
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