Kim Kardashian sevgilisine "Muhtemelen vajinamı görmüştür" deyince... Şoke eden diyalog

Jenner-Kardashian ailesinin tüm hayatını gözler önüne seren The Kardashians programının ilk sezonunda Kim Kardashian'ın genç aşkı Pete Davidson yer almıyordu. Kardashian takipçileri ısrarla ünlü komedyeni de ekranda görmek isterken Pete Davidson Jenner-Kardashian ailesinin TV şovuna dahil oldu.

İkilinin arasında ilk çekimlerde şoke eden bir diyalog ekrana yansıdı. Kim ekrana yansıyan sahnede sevgilisine seslenerek "Pete, buraya gel, Paxy ile tanışmalısın. Paxy, Keeping Up With the Kardashians'ta 14 yıl boyunca benimle çalıştı. Benim hakkımda her şeyi biliyor. Muhtemelen vajinamı görmüştür" dedi.

PETE DAVİDSON'DAN BOMBA YANIT

Pete Davidson ise sevgilisinin bu sözüne şoke edici bir yanıt verdi. Pete cinsel yaşamlarına arsız bir göndermede bulunarak "Benden daha mı fazla?" yanıtını verdi.

Kim ise gülümseyerek "Senden daha fazla değil, ama muhtemelen onu gördü" dedi.