Kim Kardashian'a ayrılık yaradı! Tatil pozu olay oldu

40 yaşındaki dünyaca ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, kız kıza çıktığı Karayip tatilinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Kim Kardashian katıldığı bir programda eşi Kanye'nin artık açık giyinmesini istemediğini dile getirmişti.

Formdaki fiziği ile kıvrımlarını sergileyen Kardahinan, boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West'e adeta nispet yapan paylaşımlarda bulunuyor.



Kim, zeytin yeşili bikinisi ve ona eşleşen sandaletleriyle verdiği pozlarla adeta 'geri döndüm' dedi.



