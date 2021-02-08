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Kim Kardashian'a ayrılık yaradı! Tatil pozu olay oldu

08.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Eşi Kanye West ile olaylı bir boşanma sürecinde olan Kim Kardashian'a ayrılık yaradı. Boşanma aşamasında olan Kardashian, soluğu Karayipler'de aldı.

40 yaşındaki dünyaca ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, kız kıza çıktığı Karayip tatilinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Kim Kardashian katıldığı bir programda eşi Kanye'nin artık açık giyinmesini istemediğini dile getirmişti.

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Formdaki fiziği ile kıvrımlarını sergileyen Kardahinan, boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West'e adeta nispet yapan paylaşımlarda bulunuyor.
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Kim, zeytin yeşili bikinisi ve ona eşleşen sandaletleriyle verdiği pozlarla adeta 'geri döndüm' dedi.


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