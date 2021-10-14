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Kim Kardashian’a benzerliğine sosyal medyada yorum yağdı! “Kendisini klonlamış”

14.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sonia Alias, ünlü yıldız Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle şaşkınlık yarattı.

Kim Kardashian’a benzerliğine sosyal medyada yorum yağdı! “Kendisini klonlamış”

Dubai’de yaşayan Sonia Alias isimli sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian’a olan benzerliği sayesinde kısa sürede ünlendi. 26 yaşındaki Alias bu benzerliğin keşfedilmesiyle birlikte bir anda milyonlarca takipçiye ulaştı. Fiziksel özelliklerinin yanında giyim ve makyaj tarzıyla da Kardashian’ı anımsatan Alias, sosyal medyada “klon” olarak isimlendirildi. Kendisine yapılan olumsuz eleştirileri görmezden geldiğini dile getiren Alias, Kim Kardashian’a benzemek için özel bir çabası olmadığını dile getirdi.

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KİM KARDASHIAN ZANNETTİLER

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Kız kardeşi Fyza ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Alias’ın Kim Kardashian’a olan benzerliği takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü yıldızla ikonik hale gelen makayjının bir benzerini uygulayan Alison’un paylaşımlarına takipçilerinden “Bu inanılmaz, Kim Kardashian’ın aynısı”, “Kim Kardashian 2.0” ve “Yemin ederim seni Kim zannettim” yorumları geldi.

kardeşi

Sonia Alias’ın kız kardeşi Fyza ise Kylie Jenner ile karıştırılıyor. İki kardeşin ünlü isimlere âdeta ikiz kardeşlerini anımsatacak kadar benzemesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu durumu beğenirken, kimileri ise Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ı takip etmeyi tercih ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kim Kardashian
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