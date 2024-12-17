Kim Kardashian'a kürk bikinisi 2 beden küçük geldi! Görenler kendini tutamadı

Kim Kardashian, paylaştığı yeni SKIMS kampanyası pozlarıyla hayranlarını şaşırttı.

44 yaşındaki Kardashian, vücuduna iki beden küçük olan bir kürk bikini giymişti ve bu bikini, göğüs dekoltesi, yan göğüs ve alt göğsü bir arada göstermeyi başardı.

Kim Kardashian, çekim boyunca büyük sarı saçları ve belirgin göz makyajı ile 1960'ların pin-up yıldızı Brigitte Bardot'u andırıyordu.

Ancak takipçileri, Kardashian'ı Brigitte Bardot'a pek benzetemedi. Birçok yorumda onun Beyoncé'ye benzediği ifade edildi.

Bir takipçi, "Beyoncé olduğunu düşündüm" derken, bir diğeri ise "Bir anlık Beyoncé sandım" yorumunu yaptı.



Kardashian son olarak yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Kim yüzüne hiçbir işlem yaptırmadığını söyleyince İngiliz estetisyen Dr. Jonny Betteridge Kardashian'ın çok büyük bir ihtimalle yüz germe ameliyatı geçirdiğini öne sürmüştü.