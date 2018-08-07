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Kim Kardashian bebeğinin adını değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, taşıyıcı anneden dünyaya gelen üçüncü çocuğu Chicago’ya bu adı verdiği için pişman oldu. Kardashian, “Akıcı değil” dediği Chicago yerine kızına başka bir isimle hitap ediyor.

Kim Kardashian bebeğinin adını değiştirdi

Kim Kardashian, taşıyıcı anneden dünyaya gelen üçüncü çocuğu Chicago’ya verdiği isimden memnun değil.
“Chicago akıcı değil” itirafında bulunan Kardashian, altı aylık bebeğine takma adla hitap ediyor.

Eşi Kanye West’in seçtiği Chicago ismi yerine Kardashian, kızına, “Chi” (Şay) şeklinde hitap ediyor.
Büyük kızı ve oğluna North ve Saint isimlerini koyan Kardashian, kısa isimleri seviyor.

37 yaşındaki ABD'li reality şov yıldızı, "Chicago bana çok uzun geliyor ve akıcı değil, bu nedenle ona Chi diye sesleniyorum. Büyüdüğünde Chicago mu yoksa Chi mı olacağına kendi karar verecek” dedi.

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