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Kim Kardashian’dan Drake ile yasak aşk iddiasına yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Rap şarkıcısı Drake yasak aşk yaşadığı ve eşi Kanye West ile Drake’in arasının bu nedenle bozuk olduğu dedikodularına Kim Kardashian ilk kez yanıt verdi.

Kim Kardashian’dan Drake ile yasak aşk iddiasına yanıt

Bir süredir Amerikan dedikodu kanallarında Kim kardashian ile Drake’in ilişki yaşadığı konuşuluyordu. İki ünlünün Drake’in otomobilinde cinsel ilişkiye girdiği, Drake ile Kanye West arasındaki çekişmenin de bu nedenle başladığı iddiları dile getiriliyordu.

Kim Kardashian, sosyal medyadan “Böyle bir şey asla olmadı. Hikayenin sonu” notunu yazarak iddiaları yalanladı.

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Dedikodular, Drake’in ‘In My Feelings’ şarkısında Kiki adında birine gönderme yapmasıyla başladı.

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın aile arasında lakabının “Kiki” olduğu biliniyor. Ayrıca bu isim, Kardashian’ın KKW adlı makyaj markasına ait bir rujun da adı.

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Drake’in şarkı sözleriyle Kim Kardashian’la ilişkiye girdiğini anlattığını iddia eden hayranları, iki ünlünün evinin yakın olmasının da bu birlikteliği kolaylaştırdığını düşünüyor.

Kim Kardashian’ın “Böyle bir şey asla olmadı. Hikayenin sonu” açıklaması, rap şarkıcısı eşi Kanye West’in, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında kavganın kendisini incittiğini ve Drake’i hala sevdiğini söylemesinden kısa bir süre sonrasına denk geldi.

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drake Kim Kardashian

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