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Kim Kardashian’dan ipli bikiniyle 225 milyon takipçi kutlaması

03.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında fenomen bir isim olan Kim Kardashian’ın Instagram hesabını takip edenlerin sayısı 225 milyonu aştı. Kim Kardashian, havuz başında çektirdiği siyah bikinili fotoğraflarıyla 225 milyon takipçisine sevgilerini gönderdi.

Kim Kardashian’dan ipli bikiniyle 225 milyon takipçi kutlaması

Kim Kardashian, özel hayatı, ailesi, markası ve tüm yaptıklarıyla dünya çapında ses getirmeyi başaran isimlerin başında geliyor.

Ünlü yıldızın Instagram hesabını takip edenlerin sayısı geçtiğimiz gün 225 milyonu aştı. Kim Kardashian bu olayı kendi tarzında fotoğraflarla kutlamayı ihmal etmedi.

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Siyah ipli bikinisiyle havuz başında iki farklı poz veren Kim Kardashian, 225 milyon takipçisine sevgilerini iletti.

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KİM KARDASHİAN KENDİNİ HAZIR HİSSETMİYOR

Hollywood Life'a konuşan bir kaynak, Kim Kardashian'in bu yılın başlarında Kanye West'ten boşanma davası açtıktan sonra gece hayatına hızlı bir giriş yaptığını ancak kimseyle çıkmaya hazır olmadığını söyledi. Bununla birlikte, 40 yaşındaki televizyon ünlüsü milyarder statüsüne sahip en uygun bekarlar arasında yer alıyor.

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Kim Kardashian Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
müslüman düşmanı çocuk katillerinin savunan bu yahudi tohumunun nasıl bu kadar takipçisi olabiliyor çok merak ediyorum içinde müslümanlık ve çocuk sevgisi olan ronaldo bu kadar takıp edilmiyor yazık çok yazık

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