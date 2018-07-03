Kim Kardashian diyeti

Hamileliğinde 87 kiloya kadar çıkan Kim Kardashan, sıkı bir diyet programıyla eski fiziğine hemen ulaştı. Tam 27 kilo veren Kardashian şu an 57 kiloda. İşte Kardashian'ı fit görüntüsüne kavuşturan diyetin detayları:
Sabah:
-Çırpılmış yumurta
-Hindi sosis
-Az yağlı peynir
-Meyveli yoğurt
Ara Öğün:
-Bitter çikolata
Öğle:
-Izgarada ıspanaklı tavuk
-Peynirli sos
Ara Öğün:
-Yarım havuç
-4 kaşık humus
Akşam:
-Yeşil fasulyeli ve kekikli balık
Toplam: 1504 kalori
Sabah:
-Tavuk sosis
-Domatesli sos
-Peynirli karnabahar
Ara Öğün:
-Yarım elma
Öğle:
-Domatesli, turşulu ve soğanlı hindi burger
Ara Öğün:
-Bitter çikolata
Akşam:
-Bir kaşık pilav
-Izgara tavuk
Toplam: 1561 kalori
Sabah:
-Haşlanmış yumurta
-Peynir
-1 kaşık bal
Ara Öğün:
-Vanilyalı frappe
Öğle:
-Baharatlı tavuklu noodle
Ara Öğün:
-Vanilyalı bar
Akşam:
-Haşlanmış tavuk
-Karnabahar
-Peynir
Toplam: 1700 kalori
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