Kim Kardashian diyeti

Hamileliğinde 87 kiloya kadar çıkan Kim Kardashan, sıkı bir diyet programıyla eski fiziğine hemen ulaştı. Tam 27 kilo veren Kardashian şu an 57 kiloda. İşte Kardashian'ı fit görüntüsüne kavuşturan diyetin detayları:

Birinci gün

Sabah:

-Çırpılmış yumurta

-Hindi sosis

-Az yağlı peynir

-Meyveli yoğurt

Ara Öğün:

-Bitter çikolata

Öğle:

-Izgarada ıspanaklı tavuk

-Peynirli sos

Ara Öğün:

-Yarım havuç

-4 kaşık humus

Akşam:

-Yeşil fasulyeli ve kekikli balık

Toplam: 1504 kalori

İkinci gün

Sabah:

-Tavuk sosis

-Domatesli sos

-Peynirli karnabahar

Ara Öğün:

-Yarım elma

Öğle:

-Domatesli, turşulu ve soğanlı hindi burger

Ara Öğün:

-Bitter çikolata

Akşam:

-Bir kaşık pilav

-Izgara tavuk

Toplam: 1561 kalori

Üçüncü gün

Sabah:

-Haşlanmış yumurta

-Peynir

-1 kaşık bal

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-Vanilyalı frappe

Öğle:

-Baharatlı tavuklu noodle

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-Vanilyalı bar

Akşam:

-Haşlanmış tavuk

-Karnabahar

-Peynir

Toplam: 1700 kalori

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