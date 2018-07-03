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Kim Kardashian diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Kardashian'ın doğum kilolarını nasıl verdiği ortaya çıktı. İşte sır gibi saklanan o diyet!

Kim Kardashian diyeti

Hamileliğinde 87 kiloya kadar çıkan Kim Kardashan, sıkı bir diyet programıyla eski fiziğine hemen ulaştı. Tam 27 kilo veren Kardashian şu an 57 kiloda. İşte Kardashian'ı fit görüntüsüne kavuşturan diyetin detayları:

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Birinci gün

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Sabah:

-Çırpılmış yumurta

-Hindi sosis

-Az yağlı peynir

-Meyveli yoğurt

Ara Öğün:

-Bitter çikolata

Öğle:

-Izgarada ıspanaklı tavuk

-Peynirli sos

Ara Öğün:

-Yarım havuç

-4 kaşık humus

Akşam:

-Yeşil fasulyeli ve kekikli balık

Toplam: 1504 kalori

İkinci gün

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Sabah:

-Tavuk sosis

-Domatesli sos

-Peynirli karnabahar

Ara Öğün:

-Yarım elma

Öğle:

-Domatesli, turşulu ve soğanlı hindi burger

Ara Öğün:

-Bitter çikolata

Akşam:

-Bir kaşık pilav

-Izgara tavuk

Toplam: 1561 kalori

Üçüncü gün

Sabah:

-Haşlanmış yumurta

-Peynir

-1 kaşık bal

Ara Öğün:

-Vanilyalı frappe

Öğle:

-Baharatlı tavuklu noodle

Ara Öğün:

-Vanilyalı bar

Akşam:

-Haşlanmış tavuk

-Karnabahar

-Peynir

Toplam: 1700 kalori

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kim kardashian kardashan diyeti

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