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Kim Kardashian: Donald Trump aradığında çıplaktım

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, tahliye edimeksizin müebbet hapis cezası alan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’u affetmesi için Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Kim Kardashian: Donald Trump aradığında çıplaktım

Trump'ın kendisini aradığında aradığında fotoğraf çekiminde olduğunu söyleyen Kim Kardashian sözyerine şöyle devam etti:

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"Donald Trump beni aradığında Steven Klein'ın fotoğraf çekimindeydim. Eğer Steven Klein'ı tanıyorsanız nasıl fotoğraflar çektiğini bilirsiniz. Çıplaktım ve telefonum çaldı. Hemen üstüme bir şeyler alıp telefonu açtım"

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Görüşmenin detaylarına değinen 37 yaşındaki televizyon yıldızı "Görüşmenin en başında ilk söylediğim şey 'İnanamıyorum gerçekten başkanın çalışma ofisindeyiz!" demek oldu.

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Kardashian "Başkan Trump ile görüşmemizden oldukça umutluyum. Başkan hakkında söyleyebileceğim kötü bir şey yok. Daha güzel şeylerin olacağından eminim" dedi.

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63 yaşındaki Alice Marie Johnson, 1996 yılında bir uyuşturucu dağıtım şebekesinin üyesi olma suçlamasıyla hapse atılmıştı. Ve ABD'de ilk kez şiddet içermeyen uyuşturucu suçu için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Johnson’un, ABD eski Başkanı Obama döneminde, şiddet içermeyen suçlardan dolayı hüküm giyen 231 kişiyi bağışlamasıyla Aralık 2016’da tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak, Johnson bu aftan yararlamadı.

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Kim Kardashian ile rap'çi kocası Kanye West, cumartesi akşamı Los Angeles'ta görüntülenmişti.

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Kim Kardashian, parlak ve yarı transparan kumaştan body'sini, metalik derin yırtmaçlı bir etekle tamamlamıştı.

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Son zamanlarda spor salonunda uzun saatler geçiren Kim, heykel gibi görüntüsüyle tüm bakışları üzerine topluyor.

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SIk sık cesur fotoğraflar paylaşan üç çocuk annesi Kim Kardashian'ın instagram'da 114 milyon takipçisi bulunuyor.

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Kim Kardashian Donald Trump Alice Marie Johnson telefon görüşmesi çıplak

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