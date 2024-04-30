Kim Kardashian eski kocasının yeni eşi Bianca Censori'nin tarzına mı özendi? Şaşırtan görünüm

Kim Kardashian'ın tarzı sosyal medyanın diline düştü. Pazar günü Los Angeles'ta katıldığı bir gezinti sırasında eski kocası Kanye West'in şimdiki eşi Bianca Censori'nin tarzına oldukça benzer bir tarzla görüntülenen Kim herkesi şaşırttı.

43 yaşındaki reality TV ikonu, sırt dekolteli siyah bir takım giydi.

Ancak Kardashians yıldızının görünümü, platin boyalı saçlarına kadar Bianca'nın yaklaşık bir yıl önce Haziran 2023'te giydiği bir kıyafete benzerliğiyle dikkat çekiciydi.

Kim, cüretkar takımıyla göğüslerini ve kıvrımlarını sergiledi.

Arabasına doğru yürürken ilginç görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Kim'in Kanye West'in sık sık tarzıyla gündeme gelen eşine benzetilmesi gündemde yer aldı.



Son dönemde müstehcen tarzı yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Bianca Censori'ye benzetilen Kim'in bu seçimine kimse anlam veremedi.





