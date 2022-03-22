Kim Kardashian gece yarısı plaja indi! Kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian hem özel hayatı hem paylaşımları hem de iş hayatıyla gündemde. Pete Davidson ile aşk yaşayan ve boşandığı eşi Kanye West ile sorunları devam eden Kim markasının yeni tasarımlarını giyip poz vermeyi ihmal etmiyor.

Kim Kardashian, SKIMS serisinin lansmanında boy gösterdikten sonra Instagram'da da yeni tasarımları giyip paylaştı.

Gece yarısı ten rengi mayosunu giyip kıvrımlarını sergileyen ünlü yıldız hayranlarının beğenisini topladı.

'Cennet rüyaları' notuyla gece yarısı pozlar veren Kim Kardashian'a "Boşanma yaradı" yorumları yağdı.



