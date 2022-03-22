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Kim Kardashian gece yarısı plaja indi! Kıvrımlarını sergiledi

22.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile resmen boşanmasına rağmen eski kocasının sosyal medyada sözlü saldırılarına maruz kalan Kim Kardashian hayatına devam etmeye çalışıyor. Kendini markasının yeni tasarımlarına adayan Kardashian gece yarısı ten rengi mayosuyla denizdeydi.

Kim Kardashian gece yarısı plaja indi! Kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian hem özel hayatı hem paylaşımları hem de iş hayatıyla gündemde. Pete Davidson ile aşk yaşayan ve boşandığı eşi Kanye West ile sorunları devam eden Kim markasının yeni tasarımlarını giyip poz vermeyi ihmal etmiyor.

Kim Kardashian, SKIMS serisinin lansmanında boy gösterdikten sonra Instagram'da da yeni tasarımları giyip paylaştı.

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Gece yarısı ten rengi mayosunu giyip kıvrımlarını sergileyen ünlü yıldız hayranlarının beğenisini topladı.

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'Cennet rüyaları' notuyla gece yarısı pozlar veren Kim Kardashian'a "Boşanma yaradı" yorumları yağdı.

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Kim Kardashian
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