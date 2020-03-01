Kim Kardashian gençlik fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaştı.

Kim Kardashian'ın '9. sınıf' notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

Kardashian, bugüne dek pek çok kez geniş kalçalarının estetik olup olmadığı sorusuyla gündeme geldi. Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti. Ancak ünlü yıldız bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi. Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.

Kardashian, yüzünde estetik olduğu iddialarını reddetse de eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilerek aradaki fark her zaman magazinin gündeminde oldu.



