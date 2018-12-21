Kim Kardashian gibi görünmek için kalçasına 2,5 kilo yağ enjekte ettirdi

Brezilya Sao Paolo'da yaşayan Jennifer Pamplona, estetik ameliyatta daha büyük ve belirgin bir kalçaya sahip olmak için 2 milyon TL'den fazla para harcadı ve bu görüntü uğruna kalçasına yaklaşık 2,5 kilo yağ enjekte ettirdi. Jennifer, Kim'den daha büyük bir kalçaya sahip olmayı istediğini belirtiyor.

24 yaşındaki genç kadın ''Doktorlar ameliyattan ölmekten korkup kormadığımı sordular ama benim fikrime göre eğer ameliyattan ölürsem de mutlu ve güzel hissederek öleceğimi düşünüyordum'' dedi. Ayrıca Jennifer ameliyatın çok riskli olduğunu belirterek 8 doktorun bu ameliyatı yapmaktan vazgeçtiğini bildirdi. Jennifer son 7 yıl içinde göğüs, burun ve kaburga aldırma operasyonları da geçirmişti.

''Önceleri aynaya her baktığımdan kendime daha büyük kalçalara sahip olmalıyım diyordum ama şimdi çok mutlu ve güzel hissediyorum, ameliyat hayatımı değiştirdi.''

Ameliyat geçirdiği günden beri Jennifer, Versace için modellik yapmış, kendi kozmetik işini yaratmış ve Plastics of Hollywood gibi televizyon şovlarında yer almış.

''İnsanlar deli olduğumu düşünüyorlar ama ben birçok konuda başarı elde ettiğimi düşünüyorum, Brazilya'nın fakir bir köyünden geldim ve şimdi ünlü ve kendi işini kurmuş biriyim.''



