Mynet Trend

Kim Kardashian gümüş rengi mayosuyla beğeni topladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 31.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın en olay isimlerinden biri Kim Kardashian. Gerek giydiği kostümler gerek yaptığı ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren Kim mayosuyla beğeni topladı.

Kim Kardashian gümüş rengi mayosuyla beğeni topladı

Her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kim Kardashian en son paylaştığı fotoğraflarla yine gündeme oturdu. Kim Kardashian, instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gümüş rengi bir mayo tercih eden ünlü isim denizde çekildiği karelerle takipçilerini büyüledi.

1

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara aynı zamanda yorum da yağdı.

3

Instagram'da 146 milyondan fazla takipçisi olan Kim'e takipçileri övgü yağdırdı. Kardashian geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şöyle demişti: "İnsanlar bana yıllardır kendi sıkıntılarıyla uğraşırken daha az yalnız hissetmenin onlara ne kadar yardımcı olduğunu söylüyor. Bazen daha fazla mahremiyet arıyor olsam da bir sesim olmasını seviyorum ve bana verilen yer için müteşekkirim."


PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
Terim'den duygusal mesaj! 'Demet abla yaşamaya çalışıyor'Terim'den duygusal mesaj! 'Demet abla yaşamaya çalışıyor'
Dekoltesiyle ilgi odağı olduDekoltesiyle ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kim Kardashian tatil

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aslı Enver ve Murat Boz'un arabaları olay oldu

Yeniyi kendi aldı eskiyi Aslı'ya verdi!

Merve Terim'den duygusal mesaj: Demet abla yaşamaya çalışıyor

Terim'den duygusal mesaj! 'Demet abla yaşamaya çalışıyor'

Francesca Giuliano dekoltesiyle olay oldu

Dekoltesiyle ilgi odağı oldu

Haluk Levent’ten Diyanet paylaşımı: Diyanet’in sitesinden...

İsyan etti! 'Diyanet’in mesajında Atatürk ismi yok diye...'

Ezgi Mola AVM'ye kısa şortuyla geldi! Ömür Gedik tepkisi

AVM'ye kısa şortuyla geldi! 'Çok çirkin'

Deniz Seki'nin cenaze töreni için seçtiği kıyafet tepki topladı

Cenazeye öyle bir elbiseyle geldi ki... Tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.