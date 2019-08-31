Kim Kardashian gümüş rengi mayosuyla beğeni topladı

Her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kim Kardashian en son paylaştığı fotoğraflarla yine gündeme oturdu. Kim Kardashian, instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gümüş rengi bir mayo tercih eden ünlü isim denizde çekildiği karelerle takipçilerini büyüledi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara aynı zamanda yorum da yağdı.

Instagram'da 146 milyondan fazla takipçisi olan Kim'e takipçileri övgü yağdırdı. Kardashian geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şöyle demişti: "İnsanlar bana yıllardır kendi sıkıntılarıyla uğraşırken daha az yalnız hissetmenin onlara ne kadar yardımcı olduğunu söylüyor. Bazen daha fazla mahremiyet arıyor olsam da bir sesim olmasını seviyorum ve bana verilen yer için müteşekkirim."



