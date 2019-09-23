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Kim Kardashian hastalığını anlattı: Acı verici ve korkutucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

Sedef ve psoriatik artrit hastalıklarıyla mücadele eden Kim Kardashian konu hakkında büyük ablası Kourtney Kardashian'ın internet sitesinde bir yazı yayınladı. Ünlü yıldız hastalıkları hakkında "Acı verici ve korkutucu" tanımlaması yaptı.

Kim Kardashian hastalığını anlattı: Acı verici ve korkutucu

Kim Kardashian West, sedef hastalığı ile mücadelesi ve psoriatik artrit hastalığına yakalanmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Ünlü yıldızın yazısı, ablası Kourtney Kardashian'ın internet sitesinde yayınladı.

Sedef hastalığıyla ilk olarak 25 yaşındayken tanışan Kardashian rahatsızlığın bir soğuk algınlığından sonra ortaya çıktığını söyledi. Kardashian yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Bir soğuk algınlığı geçirdim ve sedef hastalığı otoimmün bir durum olduğundan, soğuk algınlığım onu tetikledi. Karnımın ve bacaklarımın her yerindeydi."

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Birkaç yıl dermatolog tedavisi gördükten sonra ortadan kaybolan hastalığın 30'lu yaşlarında yeniden geldiğini vurgulayan Kardashian, “Lekelerin nerede çıkacağı öngörülemez olsa da sağ bacağımın altındaki ana lekemin 8 yıldır hep orada olduğundan emin olabilirim” diye konuştu.

Lekelerin bütün yüzünü ve vücudunun çoğunu kapladığını vurgulayan Kardashian, geçtiğimiz aylarda sedeflerinin “Aşırı derecede kötüleştiğini” ifade etti.

Kan testinde eklem iltihabı ve lupus hastalığı pozitif çıksa da, Kardashian West daha sonra psoriatik artrit hastalığına yakalanmış olduğunu da keşfetti.

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TANI KONDUĞU İÇİN MUTLUYUM

Kardashian West, “Sedef hastalığından kaynaklanabilen eklem iltihabına benziyor ve geçip tekrar başlayabiliyor. Hala acı verici ve korkutucu ama bir tanı konduğu için mutluyum. Hangi otoimmün rahatsızlığım olursa olsun, üstesinden gelecektim. Hepsi doğru bakımla kontrol edilebilir" diye yazdı.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Versus Arthritish, psoriatik artrit olan bir kişinin eklemlerinde ve eklem çevresinde “Ağrı, şişlik ve sertlik” yaşayabileceğini belirtiyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) göre sedef hastalığı dirsekleriniz, dizleriniz, kafa deriniz ve beliniz de dahil olmak üzere vücudunuzun çeşitli yerlerinde kırmızı, pul pul cilt lekeleri oluşmasına neden olabilen bir cilt rahatsızlığı.

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Kim Kardashian Kim Kardashian ve Kanye West Kim Kardashian hastalık

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