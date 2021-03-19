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Kim Kardashian'ın 5 bin dolarlık diş mücevheriyle gündemde

19.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, boşanma haberlerinden sonra dikkatleri ilginç aksesuarına çekti. Ünlü reality show yıldızı, opal taşı ve elmastan oluşan 5 bin dolarlık diş mücevheri yaptırdı.

Kim Kardashian'ın 5 bin dolarlık diş mücevheriyle gündemde

Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde olsa da Kim Kardashian, dikkati başka yönlere çekmeyi başarıyor. Son olarak önceki gün Instagram’ında yaptığı yeni ve ilginç aksesuarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

40 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci, alt dişlerine opal taş ve elmastan oluşan bir aksesuar taktırdı.

Bu özel aksesuar, Dua Lipa'ya 15 Mart’ta düzenlenen 2021 Grammy töreni için üst dişlerinden ikisine kelebek temalı aksesuar takan Gabby Elan Jewelry tasarımı.

Bazı takipçileri, Kardashian'ın parasını ağzına bir dizi değerli taşı koymak için harcamasını çok anlamsız bulurken ilginç aksesuarını beğenenler de oldu. The Real Housewives of New Jersey dizisinin yıldızı Dolores Catania, destekleyenler arasında yer aldı ve “Sanırım ben de bundan istiyorum” yorumunu yazdı.

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Peki, Kardashian’ın ilginç aksesuarı kaç para? Page Six’e konuşan mücevher uzmanı Ajay Anand, "Bunlar gerçek opal ise, her birinin yaklaşık 100 ila 200 dolar arasında olacağını tahmin edebiliriz. Pave elmaslarının toplamı muhtemelen 300 dolar civarında ve özel ızgaranın yaklaşık 3000 dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Aksesuarın toplam değeri yaklaşık 5000 dolar olabilir” diye konuştu.

Anand, böyle bir aksesuarın pahalı olmasından ziyade başka bir sorunundan bahsetti. “Opaller zayıf taşlardır, bu da onları ağızlık için kötü bir seçim haline getirir. Sütun yapıları oldukça kırılgandır, bu da asidik tükürük ile iyi bir kombinasyon oluşturmaz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Kim Kardashian
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