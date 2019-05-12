Kim Kardashian'ın bir oğlu daha oldu!

TV yıldızı Kim Kardashian ve rap'çi Kanye West'in yeni bebek heyecanı... Üç çocukları bulunan çift bir erkek bebek sahibi daha oldu.

Kim Kardashian, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen oğlunun aralarına katılışını "O burada ve mükemmel" mesajıyla takipçilerine de duyurdu.

Kardashian, ayrıca yeni bebeğin, yine taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen kızı Chicago'nun 'ikizi' olduğunu da belirtti. Kardashian "Kesinlikle çok değişecek ama şimdilik tıpkı ablasına benziyor" mesajını da yazdı.

Kim Kardashian ve Kanye West'in beş yaşında North, üç yaşında Saint, 15 aylık Chicago adında üç çocuğu daha bulunuyor. Büyük kızı ve oğlunu kendisi dünyaya getiren Kardashian, küçük kızı Chicago'ya da taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştu.



