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Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West: Hiç kitap okumadım

18.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda porno bağımlısı olduğunu itiraf eden Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West yeni itirafıyla herkesi şoke etti. Kanye West, katıldığı bir yayın sırasında hayatında hiç kitap okumadığını söyledi.

Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West: Hiç kitap okumadım

Kanye West, katıldığı bir podcast yayınında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz haftalarda porno bağımlısı olduğunu da açıklayan Kim Kardashian'ın eski eşi gündeme yeniden gelmeyi başardı.

Alo Mind Full podcast'ine katılan rapçi, yayın sırasında "Hiç kitap okumadım” dedi.

Podcast sunucusu Danny Harris'in kendisine bir kitap önermesiyle bu açıklamayı yapan West, “Bu kitabı okumadığımı söyledin ama ben zaten hiç kitap okumadım ki. Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

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Kanye West
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