TREND

Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.01.2019 10:47 | Son Güncelleme

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, eşi Kanye West ile Miami'de görüntülendi. Kardashian dekoltesi fotoğraflanınca ortaya kalçalarının sırrı da çıktı.

Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, eşi Kanye West ile Miami'de kaldıkları otelden ayrılırken görüntülendi.

38 yaşındaki Kardashian, dar kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Kim Kardashian'ın, derin yırtmaçlı elbisesindeki detay ise gündem oldu.

5c30fc2fae298b5d28417ceb

Kıvrımlı vücut hatları ve özellikle dolgun kalçasıyla ünlenen Kim Kardashian'ın sırrı ortaya çıktı.

KALÇA DOLGUNLAŞTIRICI KULLANIYOR!

Kardashian'ın elbisesinin altına giydiği kalça dolgunlaştırıcı korse, derin yırtmaç sayesinde obkejtiflere yansıdı.

5c30fc2aae298b5d27506643

Bu vücuda sahip olabilmek için pek çok estetik operasyon geçiren Kardashian'ın neden hala dolgulu iç çamaşırı giydiği merak konusu oldu.

Öte yandan, günümüzde birçok kadın 'Kim Kardashian kalçası'na sahip olmak için estetik cerraha başvuruyor.


PARTNERÜnlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!Ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!
Ünlü isim tanınmaz halde! Ünlü isim tanınmaz halde!
Güzel oyuncu Payitaht Abdülhamid'e dahil olduGüzel oyuncu Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kim Kardashian instagram Kim Kardashian kalça

En Çok Okunan Trend Haberler

Kardan adamla seyahat! Görenler şaşkına döndü

Kardan adamla seyahat! Görenler şaşkına döndü

Bu kare Ayasofya'da çekildi! Bakandan flaş açıklama!

Bu kare Ayasofya'da çekildi! Bakandan flaş açıklama!

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Sahte porno videoları için olay sözler

Sahte porno videoları için olay sözler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tolga Karel isyan etti: Yere batsın sahte sevginiz!

İsyan etti: Yere batsın sahte sevginiz!

Ünlü isim tanınmaz halde!

Ünlü isim tanınmaz halde!

Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna Ece İrtem katıldı

Güzel oyuncu Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu

Naz Mila yeni sevgilisini paylaştı

Pozlarıyla olay olan gelin adayı sevgilisini paylaştı

Scarlet Johansson +18 videoları için sessizliğini bozdu

Sahte porno videoları için olay sözler

Oyuncu Deniz Çakır'a soruşturma

Oyuncu Deniz Çakır'a soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.