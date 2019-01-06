Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, eşi Kanye West ile Miami'de kaldıkları otelden ayrılırken görüntülendi.

38 yaşındaki Kardashian, dar kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Kim Kardashian'ın, derin yırtmaçlı elbisesindeki detay ise gündem oldu.

Kıvrımlı vücut hatları ve özellikle dolgun kalçasıyla ünlenen Kim Kardashian'ın sırrı ortaya çıktı.

KALÇA DOLGUNLAŞTIRICI KULLANIYOR!

Kardashian'ın elbisesinin altına giydiği kalça dolgunlaştırıcı korse, derin yırtmaç sayesinde obkejtiflere yansıdı.

Bu vücuda sahip olabilmek için pek çok estetik operasyon geçiren Kardashian'ın neden hala dolgulu iç çamaşırı giydiği merak konusu oldu.

Öte yandan, günümüzde birçok kadın 'Kim Kardashian kalçası'na sahip olmak için estetik cerraha başvuruyor.



