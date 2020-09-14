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Kim Kardashian’ın hamile korsesi koleksiyonuna tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, Skims markasına ait yeni hamile koleksiyonunu tanıtınca, sosyal medya kullanıcıları, Kardashian’ı hamile kadınların, vücutlarının görünümü konusunda endişelenmeleri gerektiğini ima etmekle suçladı.

Kim Kardashian’ın hamile korsesi koleksiyonuna tepki yağdı

Kim Kardashian korse markası Skims çatısı altında hamile koleksiyonu çıkardığını duyurdu. 39 yaşındaki Amerikalı TV yıldızının dokuz ten renginde çıkardığı ürünlerine sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

KKW Beauty'nin kurucusu Kardashian, Instagram hikayelerinde takipçilerine, emzirmek için açılıp kapanabilen bir ‘şekillendirici’ sütyen ve hamile vücut şekillendirici korselerini önerdi. Korselerini, “Karnın büyümesine izin veren, sıkıştırmayan korse” ve "göğsü kaldırır, uylukları ve kalçayı düzleştirir ve şekillendirir” diyerek tanıttı.

TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Kardasian’ı, hamile kadınların, vücutlarının görünümü konusunda endişelenmeleri gerektiğini ima etmekle suçladı. Tepkilerin büyümesi üzerine Kardashian, bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Kardashian, “Daha önce hamile kalmadıysanız, milyonlarca güçlü kadınla benim yaptığım gibi tüm bu ağırlığı taşımanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ürünlerim zayıflamak için değil, desteklemek için” dedi.

Kardashian, koleksiyonunu savunurken, “Kıyafetin göbek kısmı karnınızı inceltmez. Aslında giysinin geri kalanına kıyasla daha ince ve katmanlı bir malzemedir. Karnınızda taşınan, belinizin alt kısmını etkileyen rahatsız edici ağırlığa yardımcı olmak için destek sağlar ve bacaklara yapılan baskının, şişliğin neden olduğu ağrının giderilmesine yardımcı olur” ifadesini kullandı.

Ünlü yıldız ayrıca, “Doğum yaptıktan sonra da kullanılabilir ve çoğu kadının doğumdan sonra, özellikle de sezaryen sonrası iyileşmede, ihtiyaç duyduğu rahatlığı ve desteği sağlar” açıklamasını yaptı.
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