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Kim Kardashian'ın kıyafeti sosyal medyada dalga konusu oldu

19.12.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın Noel Partisi sırasında giydiği kıyafeti sosyal medyada dalga konusu oldu. Paris Hilton ve ailesiyle bir araya gelen Kim'e yorum yağdı. Yıldızı görenler "Sanırım Kim, Cadılar Bayramı için giyinirken, diğer herkes Noel partisi için şık giyinmiş" dedi.

Kim Kardashian'ın kıyafeti sosyal medyada dalga konusu oldu

Kathy Hilton, cumartesi gecesi gösterişli bir Noel partisi vererek Paris Hilton ve Kim Kardashian'ın tatili birlikte kutlamaları için mükemmel bir ortam yarattı.

Kris Jenner, Nikki Hilton Rothschild gibi isimlerin de yer aldığı gecede ünlü yıldızlar birlikte poz vererek sosyal medyada paylaştı. Paris Hilton fotoğrafta kırmızı elbisesiyle oldukça şık görünürken Kim ise serseri bir tarzla dikkat çekti.

Yüksek bel bir deri pantolon ve üstüne spor bir tişört giyen Kim Kardashian'ı görenler bir hayli şaşırdı.

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Bir kullanıcı, "Sanırım Kim, Cadılar Bayramı için giyinirken, diğer herkes Noel partisi için şık giyinmiş," dedi. Bir başka takipçi de durumla dalga geçerek "Kim'e kıyafet yönetmeliği notunu gitmedi mi?" dedi.

Ekran Alıntısı

Kim Kardashian'ın herkes şıkken bu denli spor olması uzun süre sosyal medyada konuşuldu.


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