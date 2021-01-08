Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'le adılan Jeffree Star: Kimseyle yatmıyorum

Kanye West ve Kim Kardashian'ın boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. West'in karısının hayatından sıkıldığını söylemesi sonrası Kardashian annesinin de tavsiyesiyle ayrılık kararı aldı.

Ünlü çiftin ayrılıklarıyla ilgili yeni bir iddia gündem oldu. İddialara göre West, Jeffree Star ile birlikte oluyordu. West'in Kim Kardashian'ı trans birey YouTuber Jeffree Star ile aldattığını ileri sürüldü. Jeffree Star bu iddiaların ardından hemen açıklama yaptı.

Star açıklamasında "Ben bekarım... Kimseyle yatmıyorum. Bu çok tuhaf ... Bu çok aptalca. Bunu bir kez söyleyeyim… Çok uzun erkekleri seviyorum" dedi.

Jeffree Star açıklamasının devamında ise 'Ben ve Kanye hiç takılmadık ve tüm bunlar gerçekten çok komik" diyerek tepkisini gösterdi.

