Kim Kardashian yoğun tempoya ara verip tatile çıktı! Kıvrımlarını sergiledi

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Kim Kardashian yaptığı iddialı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyanın en konuşulan ailesi olan Kardashian ailesinin her paylaşımı ve her açıklaması olay olmayı başarıyor.

Kim Kardashian son olarak 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Turks ve Caicos Adaları'na gittiği tatilden pozlarını paylaştı.

Kovboy şapkasıyla ve desenli bikinisiyle poz veren ünlü isim meşhur kıvrımlarını sergiledi.

Kim kardeşiyle sere serpe kumlarda dinlendiği anları da paylaşmaktan geri durmadı.







