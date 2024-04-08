Ece Seçkin'in yarı çıplak haldeki İzzet Yıldızhan'a tepkisi gündemde! Yanıt gecikmedi

Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan'ın "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri çok konuşulmuştu.

Bu olaydan uzun zaman sonra Yıldızhan'ın teknede şarkı söylediği anları gören Ece Seçkin kendini tutamadı.

Seçkin, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18’liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor."

"LOY LOY LAFINA KAHKAHA ATTIM"

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Ece Seçkin'in paylaşımından kısa süre sonra İzzet Yıldızhan'dan yanıt geldi.

Yıldızhan, "Bir yıl önce teknede çekilmiş görüntümü bulmuş. Teknede ne giyecektim, takım elbise mi? Yazdıklarına baktım, gülüp geçtim. Hiç kızmam. O genç, sosyal medyada gündem yaratmak isteyebilir. Bana ‘İzzet Abi’ demesi de hoşuma gitti, ne güzel. Loy loy lafına kahkaha attım’’ dedi.







