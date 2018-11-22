Kim Kardashian'ın seksi fotoğraflarına eşi Kanye West ne diyor?

Kim Kardashian, katıldığı Ellen Show adlı televizyon programında, Instagram’da paylaştığı erotik fotoğrafları hakkında eşi Kanye West’in ne düşündüğünü açıkladı.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, 41 yaşındaki rap şarkıcısı eşinin, paylaştığı seksi fotoğraflardan 'rahatsız olduğunu' belirtti.

Instagram’da 120 milyon takipçisi olan Kardashian, hesabından zaman zaman iç çamaşırlı, zaman zaman tamamen çıplak fotoğraf paylaşmaktan kaçınmıyor.

Kardashian, son olarak Cadılar Bayramı’nda, kardeşleriyle birlikte Victoria’s Secret modelleri gibi iç çamaşırlı poz vermişti.

Üç çocuk annesi Kardashian’ın kendisine ait markyaj markasının yeni ürünlerini tanıtmak için paylaştığı bu fotoğraf, dört milyonun üzerinde beğeni almıştı.

