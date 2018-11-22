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Kim Kardashian'ın seksi fotoğraflarına eşi Kanye West ne diyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, katıldığı TV programında, cesur Instagram fotoğrafları hakkında eşi Kanye West’in bakışını anlattı. Kim Kardashian seksi pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

Kim Kardashian'ın seksi fotoğraflarına eşi Kanye West ne diyor?

Kim Kardashian, katıldığı Ellen Show adlı televizyon programında, Instagram’da paylaştığı erotik fotoğrafları hakkında eşi Kanye West’in ne düşündüğünü açıkladı.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, 41 yaşındaki rap şarkıcısı eşinin, paylaştığı seksi fotoğraflardan 'rahatsız olduğunu' belirtti.

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Instagram’da 120 milyon takipçisi olan Kardashian, hesabından zaman zaman iç çamaşırlı, zaman zaman tamamen çıplak fotoğraf paylaşmaktan kaçınmıyor.

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Kardashian, son olarak Cadılar Bayramı’nda, kardeşleriyle birlikte Victoria’s Secret modelleri gibi iç çamaşırlı poz vermişti.

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Üç çocuk annesi Kardashian’ın kendisine ait markyaj markasının yeni ürünlerini tanıtmak için paylaştığı bu fotoğraf, dört milyonun üzerinde beğeni almıştı.

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Kim Kardashian Kanye West

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsan bir halt alırken bakar bu ne diye Bunun ne oldugu belli zaten Bence gurur duyuyordur
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