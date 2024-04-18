Hakkında babalık davası açılmıştı... Uğur Dündar her şeyi anlattı! 'Sarı saçlı diye...'

Göksel Özdoğdu ile 63 yıl önce hayatını birleştiren Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası Metin Akpınar, çocuklarından haberdar olmadığını vurgulamış, ikiz kızlarını tanıdığı ilk andan itibaren kabul ettiğini belirtmişti. Duygu Nebioğlu son olarak "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" açıklamasıyla gündeme geldi. Nebioğlu'nun söylediği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Kendisine dava açıldığını doğrulayan Uğur Dündar hakkındaki iddialara canlı yayında cevap verdi. Dündar, dava süreciyle ilgili şunları söyledi: "Bu dava 2022 yılında başladı. Dava dilekçesine baktığımda güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız. Ben o zaman bekarım. Bir süre beraber yaşamışız ve 1986 yılında da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan kişi de benden olduğunu iddia eden hanımefendi. Kendimden o kadar emindim ki...

Metin Akpınar 'Bir gecelik hikaye' diyor ama bizim bir süre birlikteliğimiz olmuş. İnsan muhakkak hatırlar, ben böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Anadolu'da bir şehirde oturuyorlar ben o eve gidip ben sizin babanız değilim diyebilirdim.

"SARI SAÇLI OLDUĞU İÇİN...'

Hanımefendi evli, 2 çocuğu var. İkna da ederdim. Yetiştirme yurdunda büyüyen çocukların yaşadıkları travmaları çok iyi bilirim, onlara böyle hikayeler anlatılır. Anladığım kadarıyla da kızın sarı saçlı olduğunu gören bir kişi 'Senin baban Uğur Dündar' demiş ve onu inandırmış. Bu duruma kızmadım, içerlemedim ve empati yaptım. Kız çocuğunun ne kadar ıstırap çektiğini düşünebiliyorum."

"BİZ KAMERA ÖNÜNDE SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİK"

"Ben konuşmak yerine dava yoluna gitmeyi tercih ettik. Gizlilik kararı olduğu için ne ben ne de hanımefendi bir açıklama yapmadı. Ablası benim ismimi verdi. DNA raporunun doğruladığını bildiği halde haberi yokmuş gibi çıktı. Kendimden emin olduğum için eşime ve çocuklarıma da endişe etmemeleri gerektiğini söyledim. Biz hastanede kamera önünde kan ve saç örneği verdik, rapor 7 ay sonra geldi. Bu rapor 15-20 gün önce geldi. Raporda benim, kızın babası olmadığımı söyleniyor."

"DUYGU NEBİOĞLU'NUN BİLMEDEN KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duygu Nebioğlu'nun "Adli Tıp raporunun manipüle edildiğini düşünüyoruz" sözlerine de cevap veren Dündar, "Bunun bilmeden söylenen ifadeler olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse Adli Tıp Kurumu'nun raporunu tarif edemez. O raporun altında imzası bulunan saygı değer bilim insanlarına da hakaret kabul ederim. Onların da bu konuda suç duyurusunda bulunma hakkı doğdu" dedi.

"ANNE VE BABASINI BULMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Kızı olduğunu iddia eden Dilara G. ile konuştuğunu dile getiren Uğur Dündar,"Son derece terbiyeli, iyi aile terbiyesi almış biri. Ben onların yaşadığı şehre dedikodu olabilir yuvası etkilenebilir diye gitmedim. Hanımefendiye her şeyi anlattım. Annesini tanımadığımı ve ilişki yaşamadığımızı söyledim. Anne ve babasını bulma konusunda da elimden geleni yapacağımı söyledim.

Onun adına çok üzülüyorum adına asla dava açmayacağım. Zor şekilde büyüdüğünü biliyorum. Haziran ayında karar davası olacak ve mahkemenin bizim haklılığımızı ortaya çıkaracağını biliyorum. İzmir'de birlikte olduğumuzu söylemiş ben İzmir'e o dönem gitmedim. Ben eşimle evlendikten sonra 1993 yılından sonra İzmir'e gitti. Benden hamile kaldığını söylediği dönem ben Hürriyet'te çalışıyordum, hamile kalan biri gelip işyerime hesap sormaz mı, rakip kanala gidip bunu anlatmaz mı? Dava sonuçlandığında bizim de karşı dava açma hakkımız doğacak ama ben çocuklara dava açmam. Onlara kızamam. Elimden gelen yardımı da yapmaya hazırım. Sonuçta onlara da öyle anlatmışlar" ifadelerini kullandı.