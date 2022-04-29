Kim Kardashian’ın yardımına Kanye West koştu! Seks kasedinin tamamını...

Kim Kardashian'ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılmıştı. O kasetin devamının sızdırılması gündemdeyken Kanye West eski karısıyla boşanmak üzereydi ve bizzat engel olduğunu söylemişti.

Kim Kardashian ile arasının bozuk olduğu bilenen eski eş West, çocuklarının annesine büyük bir iyilik yaptı. West'in söylediği doğru çıktı.

Kanye West, bir gece içerisinde New York’tan Los Angeles’a uçtu ve Ray J’den Kim Kardashian’ın seks kasedinin tamamını geri aldı. Kim'e kasedin tamamı bir bavul içinde geldi.

Kim Kardashian ise o anlarda mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.





