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  4. Kim Kardashian’ın yardımına Kanye West koştu! Seks kasedinin tamamını...

Kim Kardashian’ın yardımına Kanye West koştu! Seks kasedinin tamamını...

29.04.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın imdadına Kanye West koştu. Eski eş, bir gece içerisinde New York’tan Los Angeles’a uçtu ve Ray J’den Kim Kardashian’ın seks kasedinin tamamını geri aldı.

Kim Kardashian’ın yardımına Kanye West koştu! Seks kasedinin tamamını...

Kim Kardashian'ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılmıştı. O kasetin devamının sızdırılması gündemdeyken Kanye West eski karısıyla boşanmak üzereydi ve bizzat engel olduğunu söylemişti.

Kim Kardashian ile arasının bozuk olduğu bilenen eski eş West, çocuklarının annesine büyük bir iyilik yaptı. West'in söylediği doğru çıktı.

Kanye West, bir gece içerisinde New York’tan Los Angeles’a uçtu ve Ray J’den Kim Kardashian’ın seks kasedinin tamamını geri aldı. Kim'e kasedin tamamı bir bavul içinde geldi.

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Kim Kardashian ise o anlarda mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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