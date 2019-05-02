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Kim Kardashian'ın yavru fille yaptığı paylaşıma tepki yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 16:02 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, iki gün önce Bali'de geçirdiği günleri yad etti ve bir hayvanat bahçesinde çektirdiği fotoğrafları yayınladı. O paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı. Kardashian ise tepkilere bakın nasıl cevap verdi...

Kim Kardashian'ın yavru fille yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Kim Kardashian geçtiğimiz aylarda eşi Kanye West ile birlikte Bali’ye tatile gitmişti. Zaman zaman çocuksuz gittikleri kaçamaktan fotoğraflar paylaşan Kardashian, iki gün önce de bir hayvanat bahçesinde yavru fille çekilmiş kareler paylaştı.

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Ne var ki reality şov yıldızına sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Zira Bali’de bulunan hayvan barınaklarında yavru fillere kötü muamele ve işkenceye edildiği iddia ediliyor. Kardashian da yavru fille fotoğraf yayınlayınca hayvanseverlerin haklı tepkisiyle karşılaştı. ](#)

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Kim, gelen tepkilere ise şöyle cevap verdi: “Sumatra’dan kurtarılmış yardıma muhtaç fillerin kutsal alanını ziyaret ettik. Burası, güzel hayvanları kurtarmak için çalışan bir yer. Gitmeden önce tüm araştırmalarımızı yaptık.”


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian yavru fil

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