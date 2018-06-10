MAGAZİN

Kim Kardashian’ın yeni takıntısı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian renkli lens kullanmayı takıntı haline getirdi. Ünlü yıldızın bu lenslerle yeni bir güzellik akımı başlatması bekleniyor.

Kim Kardashian’ın yeni takıntısı...

Kim Kardashian, son zamanlarda katıldığı etkinliklerde farklı görünümüyle dikkat çekiyor.

37 yaşındaki Kardashian’ın yeni güzellik sırrı, tahmin edildiği gibi estetik operasyon ya da makyaj stili değil, kullandığı renkli lensler.

Göz rengine yakın lens kullanan Kardashian, parlak kahverengi lenslerle bakışlarına dikkat çekici bir etki katıyor. Instagram hesabından da favori lenslerini takipçileriyle paylaşan ünlü yıldız, makyaj tarzını da lenslerini öne çıkaracak şekilde değiştirdiğini belirtti.

Son olarak MET Gala’da bakışlarıyla dikkat çeken Kardashian, koyu siyah makyajıyla da lensli gözlerini vurguladı.


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