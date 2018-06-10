Kim Kardashian’ın yeni takıntısı...

Kim Kardashian, son zamanlarda katıldığı etkinliklerde farklı görünümüyle dikkat çekiyor.

37 yaşındaki Kardashian’ın yeni güzellik sırrı, tahmin edildiği gibi estetik operasyon ya da makyaj stili değil, kullandığı renkli lensler.

Göz rengine yakın lens kullanan Kardashian, parlak kahverengi lenslerle bakışlarına dikkat çekici bir etki katıyor. Instagram hesabından da favori lenslerini takipçileriyle paylaşan ünlü yıldız, makyaj tarzını da lenslerini öne çıkaracak şekilde değiştirdiğini belirtti.

Son olarak MET Gala’da bakışlarıyla dikkat çeken Kardashian, koyu siyah makyajıyla da lensli gözlerini vurguladı.



