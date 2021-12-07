Kim Kardashian, kalça tartışmalarını duymazdan geldi! Yine aynı şeyi yaptı

Kim Kardashian, kendi markası Skims ile Fendi ortaklığında tasarlanan ürünleri tanıtmaya devam ediyor. Çoğu otorite tarafından çığır açan bir ortaklık olarak nitelendirilen bu çalışma kapsamında piyasaya sürülen ürünler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti.

41 yaşındaki ünlü isim, bu ortaklıktan ortaya çıkan yeni ürünleri 267 milyon takipçisi olan Instagram hesabından tanıtmaya devam ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde SNL yıldızı komedyen Pete Davidson’la birlikte olan Kim Kardashian, kalçasını ön plana çıkaran pozlar vermeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde bir ödüle layık görülen Kim Kardashian sahnede şunları söyledi: “On beş yıl önce kariyerime başladığımda, markalar için bir yenilikçi ödülü alacağımı asla hayal edemezdim.”

Moda markasının yanı sıra hukuk eğitimine de devam eden Kim Kardashian hakkında bir süredir kalça estetiği yaptırdığı yönünde söylentiler vardı. Kalça dolgusu yaptırdığına yönelik soruları yanıtsız bırakan Kim Kardashian, eleştiri oklarının hedefi durumunda.

