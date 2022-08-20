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  4. Kim Kardashian kalçasındaki dolguları eritti! Dar tulumuyla kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian kalçasındaki dolguları eritti! Dar tulumuyla kıvrımlarını sergiledi

20.08.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlarıyla tanınan Kim Kardashian şaşırtan bir karar aldı. Son dönemde bir hayli kilo veren Kim dolgularının bir kısmından da vazgeçti. Kardeşi Kendall Jenner'ın partisinde dikkat çeken ünlü isim yine kıvrımlarını sergileyebileceği bir tulum tercih etti.

Kim Kardashian kalçasındaki dolguları eritti! Dar tulumuyla kıvrımlarını sergiledi

ABD’li süper model Kendall Jenner tekila markasını kurdu. Önceki gün yeni ürününün lansmanı için Los Angeles’taki Soho House Malibu’da parti veren modelin davetine ünlü yağdı.

Jenner’ı davette milyarder ablası Kim Kardashian dahil diğer ablaları ve kardeşi Kylie Jenner da yalnız bırakmadı.

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Davette komedyen sevgilisinden geçtiğimiz hafta ayrılan Kim Kardashian dikkat çekti. Kalçasındaki dolguları büyük oranda erittiren Kim Kardashian, yeni formunu vücuduna oturan bir tulumla vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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