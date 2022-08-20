Kim Kardashian kalçasındaki dolguları eritti! Dar tulumuyla kıvrımlarını sergiledi

ABD’li süper model Kendall Jenner tekila markasını kurdu. Önceki gün yeni ürününün lansmanı için Los Angeles’taki Soho House Malibu’da parti veren modelin davetine ünlü yağdı.

Jenner’ı davette milyarder ablası Kim Kardashian dahil diğer ablaları ve kardeşi Kylie Jenner da yalnız bırakmadı.

Davette komedyen sevgilisinden geçtiğimiz hafta ayrılan Kim Kardashian dikkat çekti. Kalçasındaki dolguları büyük oranda erittiren Kim Kardashian, yeni formunu vücuduna oturan bir tulumla vurguladı.



