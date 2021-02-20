Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğini bitirmek için ilk adımı attı

Kim Kardashian ile Kanye West’in evliliği bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Ancak şimdiye kadar çift, olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmamıştı. Fakat çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı

BOŞANMA DAVASI AÇTI

40 yaşındaki reality show yıldızı Kim Kardashian, ABD’nin önde gelen avukatlarından biri olan Laura Wasser aracılığıyla Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak 2014 yılında hayatını birleştirdiği Kanya West’e boşanma davası açtı. Theguardian’ın haberine göre, ilk resmi hareket Kardashian’dan geldi.

BOŞANDIKTAN SONRA PARTİ YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'ın mahkeme kararı sonrası boşanma partisi düzenleyeceği öne sürüldü. İddiaya göre kutlama için ada kiralayacak olan Kardashian’ın boşanma partisi, yeni reality show programında da yayınlanacak.



