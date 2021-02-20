MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğini bitirmek için ilk adımı attı

Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğini bitirmek için ilk adımı attı

20.02.2021 02:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğini bitirmek için ilk adımı attı

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin boşanacağı uzun süredir magazin kulislerini meşgul ediyor. Kardashian, resmi olarak 19 Şubat Cuma günü mahkemeye başvurarak boşanmak istediğini bildirdi.

Kim Kardashian ile Kanye West’in evliliği bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Ancak şimdiye kadar çift, olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmamıştı. Fakat çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı

BOŞANMA DAVASI AÇTI

40 yaşındaki reality show yıldızı Kim Kardashian, ABD’nin önde gelen avukatlarından biri olan Laura Wasser aracılığıyla Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak 2014 yılında hayatını birleştirdiği Kanya West’e boşanma davası açtı. Theguardian’ın haberine göre, ilk resmi hareket Kardashian’dan geldi.

kanyawest

BOŞANDIKTAN SONRA PARTİ YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'ın mahkeme kararı sonrası boşanma partisi düzenleyeceği öne sürüldü. İddiaya göre kutlama için ada kiralayacak olan Kardashian’ın boşanma partisi, yeni reality show programında da yayınlanacak.

kimkardashian


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldıÜnlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Diğer Haberler

Enes Batur'un asker üniforması giydiği 'Ayaz' şarkısının klibi YouTube'da yayınlandı!

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Merve Boluğur'dan cesur paylaşım

Göğüs dekolteli sütyensiz paylaşım

Rubato'nun solisti Özer Arkun'a uyuşturucu baskını!

Ünlü müzisyene evine şok baskını!

Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu: Muhterem takipçilerim, aşımı oldum

Muhterem takipçilerim, aşımı oldum

Arıza dizisi 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Arıza'da Ali Rıza Halide'yi kurtaracak mı?

Arıza'da Ali Rıza'ya Halide şoku!

Ewart Beckford hayata gözlerini yumdu

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.