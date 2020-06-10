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Kim Kardashian Kanye West’in doğum gününde ‘Hayat sensiz aynı olmaz’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Geçen ay eşi Kanye West ile aralarında sorun olduğu ve boşanmayı düşündükleri söylenen Kim Kardashian, dün yaptığı paylaşımla tüm dedikoduların üstünü kapattı. Kanye'nin doğum gününü kutlayan Kardashian 'Hayat sensiz aynı olmaz' dedi...

Yaklaşık bir aydır evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları iddia edilen Kim Kardashian ve Kanye West, tüm dedikoduları yalanladı… Dün sosyal medya hesabından Kanye West’in 43’üncü yaş gününü kutlayan Kardashian, West ile öpüşürken çekilen fotoğrafını Instagram’a yükledi ve “Kralım doğum günün kutlu olsun” yazdı.

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Kim, Instagram’ın hikaye bölümünden de paylaşımlar yapmaya devam etti ve eşine duyduğu aşkı şu sözlerle ifade etti: “Her zaman sen olduğun ve dünyanın kim olduğunu değiştirmesine asla izin vermediğin için teşekkür ederim. Hayat sensiz aynı olmaz.”

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