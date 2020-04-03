Kim Kardashian karantinada beşinci çocuktan vazgeçti

Kim Kardashian, koronvirüs salgınında dört çocukla evde karantinaya girince çocuk konusundaki fikri değişti. 39 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı, rap şarkıcısı eşi Kanye West ve North (6), Saint (4), Chicago (2), Psalm (10 aylık) isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kuralını uygularken beşinci çocuktan vazgeçti.

Çocuklarla evde zorlandığını belirten Kardashian, “Dört çocukla evde olunca, bir dakikalığına bir başkasını daha düşündüğümde kesinlikle vazgeçmeme neden oldu. Gerçekten çok zor” diye konuştu.

Dört çocukla yorulan Kardashian beşinci çocuk fikrinden vazgeçmiş olsa da onlarla zaman geçirmeyi seviyor.

Kardashian, geçtiğimiz günlerde evinin sinema odasında çektiği bir aile fotoğrafını paylaşarak, takipçilerinden çocuklarla yapılabilecek etkinlik önerisi istemişti.

Kardashian, dört çocuğundan ikisini taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdi. İlk çocukları North ve Saint'i dünyaya getirirken, aynı zamanda Beyoncé'nin de hamilelik döneminde yaşadığı zorluklardan biri olan, preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi) hastalığıyla yüzleşen TV yıldızı, hamileliğin hayati risk taşıması sebebiyle taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu. Bu zor dönemde sık sık yüksek tansiyon ve şiddetli baş ağrısıyla mücadele eden dört çocuk annesinin, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de plasenta akreata (doğum sonrası plasentanın rahim duvarından ayrılmaması) hastalığıyla da tanışması, 'normal hamilelik' fikrini tamamen askıya almasına neden olmuştu.

