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Kim Kardashian minik bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

02.07.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, 2019'da kurduğu vücut şekillendirici korse markası SKIMS'in sıra dışı bikini ve mayo koleksiyonunu tanıttığı pozlarıyla dikkat çekmişti. Ünlü isim şimdi de minik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian minik bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian, kurucusu olduğu korse markası SKIMS'in Swim 2023 kampanyasıyla dikkat çekmişti.

Yakın zamanda İtalyan Vogue'un kapağına çıkan Kim Kardashian, moda endüstrisinde baskın bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

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Kim bu tanıtımda erkek modellerin üzerine çıkarak mayo geleneklerinin sınırlarını zorladı.

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Yoğun tempoda çalışan yıldız boş zamanlarında ise tatil yapıyor. Kim Kardashian son olarak kıvrımlarını sergiledi.

Kaliforniya doğumlu yıldız, göğüs dekoltesini klasik bir üçgen üstle sergilerken tanga alt kısmıyla da meşhur kalçalarını gösterdi.


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Kim Kardashian

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