Kim Kardashian: "Mutlu olmaya hazırım"

Kanye West’le boşanma sürecinde olan Kim Kardashian, Keeping Up with the Kardashians programında söylediği “mutlu olmaya hazırım” lafıyla gündemde. Programdan sonra paylaştığı ipli bikinili pozları ise sözlerini doğrular nitelikteydi.

Kim Kardashian, 218 milyon takipçisiyle paylaştığı yeni fotoğraflarında krem rengi bikinisi içinde oldukça mutlu görünüyordu. Güzel yıldız fotoğraflarını bir dizi plaj temalı emojinin yanında "Geziye Çıkma" notuyla paylaşsa da hayranları fotoğraflara bıraktığı yorumlarda Kim Kardashian’a programda söylediği mutlu olmaya hazırım sözlerini hatırlattı. Kim Kardashian’ın bu pozları çok kısa sürede 4 milyondan fazla beğeni topladı.

Kim Kardashian programda, Kanye ile evliliğinin bittiği zor bir yılın ardından "tekrar mutlu olmaya hazır" olduğunu söyledi.