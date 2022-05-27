Kim Kardashian özür diledi! "Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum"

Kardashian/Jenner ailesinin reality show programı ‘The Kardashians’ın yeni bölümünde Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kanye West’in davranışları nedeniyle ailesinden özür diledi.

Programda Khloe Kardashian, “Çoğu erkek çocuklarının annesini böyle aleni şekilde kırıp dökmüyor. Burada oturup atılan taşları geri atmak zorunda değiliz” dedi.

Kanye West ile evliliğinden, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu olan Kim Kardashian da “İlişkimin ailem üzerindeki etkisinin farkındayım ve hiçbir zaman 'Özür dilerim çocuklar' deme fırsatım olmadı. Bunu çok uzun süre korudum, ama bunun bir daha başınıza gelmesine asla izin vermeyeceğim” dedi.

Kardashian, “Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum. Hiç kimsenin size ve bana kötü muamelede bulunmasına izin vermeyeceğim” diye ekledi.



