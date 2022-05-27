MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian özür diledi! "Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum"

Kim Kardashian özür diledi! "Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum"

27.05.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian eski eşi Kanye West’in davranışları nedeniyle ailesinden özür diledi ve "Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum. Hiç kimsenin size ve bana kötü muamelede bulunmasına izin vermeyeceğim" dedi.

Kim Kardashian özür diledi! "Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum"

Kardashian/Jenner ailesinin reality show programı ‘The Kardashians’ın yeni bölümünde Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kanye West’in davranışları nedeniyle ailesinden özür diledi.

Programda Khloe Kardashian, “Çoğu erkek çocuklarının annesini böyle aleni şekilde kırıp dökmüyor. Burada oturup atılan taşları geri atmak zorunda değiliz” dedi.

Kanye West ile evliliğinden, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu olan Kim Kardashian da “İlişkimin ailem üzerindeki etkisinin farkındayım ve hiçbir zaman 'Özür dilerim çocuklar' deme fırsatım olmadı. Bunu çok uzun süre korudum, ama bunun bir daha başınıza gelmesine asla izin vermeyeceğim” dedi.

Kardashian, “Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum. Hiç kimsenin size ve bana kötü muamelede bulunmasına izin vermeyeceğim” diye ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar Metin'in sevgilisi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dudak uçuklattı!Arka Sokaklar Metin'in sevgilisi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dudak uçuklattı!
Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."
Ünlü oyuncudan veda paylaşımı! "Her teşekkür az kalır"Ünlü oyuncudan veda paylaşımı! "Her teşekkür az kalır"
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Lüks araca özel plaka! İşte arabasının fiyatı

Lüks araca özel plaka! İşte arabasının fiyatı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Volkan Demirel'in eşine "Büyüdükçe daha fıstık oldun" yorumu

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.