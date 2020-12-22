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Kim Kardashian para dağıtıyor! Bin kişiye 500 dolar

22.12.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian para dağıtıyor! Bin kişiye 500 dolar

Kim Kardashian'dan takipçilerine nakit para hediyesi! Ünlü reality show yıldızı, sosyal medyadan, bin şanslı kişiye 500’er dolar hediye edeceğini duyurdu.

Kim Kardashian nakit para hediye ediyor! KKW Beauty markasının kurucusu ve reality show yıldızı, bin şanslı kişiye 500’er dolar hediye edeceğini duyurdu.

40 yaşındaki Amerikalı yıldız, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu ve insanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor. 1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum” yazdı.

Kardashian’ın 500 dolar vermek için şartı ise belirlediği etiket ile yanıt yazmak oldu.

Ünlü yıldızın hayranları, binlerce mesaj yağdırdı ve böyle bir fırsat verdiği için Kardashian’a minnettar olduklarını belirtti.

MİLYARDERLER STATÜSÜNDE

Yazın güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan Kim Kardashian, 'milyarder' statüsüne ulaşmıştı. KKW Beauty adlı güzellik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine satan ünlü isim, bu satışla markasının değerini 1 milyar dolara çıkarmıştı.

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