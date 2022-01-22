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Kim Kardashian saatlerce poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

22.01.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, Skims mayo serisi için fotoğraf çekimindeydi. Boşanmak üzere olduğu eşiyle sorunlar yaşayan Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi. Kim Kardashian mavi bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kim Kardashian saatlerce poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian boşanmak üzere olan Kanye West'in kendisini rahatsız ettiğine dair iddialarla gündemde... Kim genç aşkı Pete Davidson ile aşk yaşarken West de yeni bir aşka yelken açmıştı ama yine de eski eşini unutamıyor. Bu durum ise Kim Kardashian'ın umrunda değil. Yeni aşkı ve işleriyle meşgul olan Kim Kardashian Skims markası için plajdaydı.

Mavi bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian adeta düşman çatlattı. Tanga bikinisiyle saatlerce plajda poz veren Kim Kardashian'ı görenler "Deniz kızı gibi" yorumlarında bulundu.

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Kim bir süredir Bahamalar gezisinden bikinili fotoğraflarını paylaşıyor.

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Kim Kardashian
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